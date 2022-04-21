Гороскоп на 21 апреля: что ждет каждого из нас в этот особенный день

Овен

Осторожно! Если сегодня вы будете полагаться исключительно на удачу, вы можете упустить важные моменты.

Телец

Вам следует держаться подальше от тех людей, которые мешают вам мечтать и развиваться.

Близнецы

Это очень хороший день для общения. Вы будете открыты для других и получите новые навыки и связи.

Рак

Не беритесь за слишком сложные задачи. Вам стоит сесть и посмотреть, как все само собой уладится.

Лев

Постарайтесь расслабиться и помните, что небо не упадет без вас в ближайшее время.

Дева

Даже если вы будете правы, вам лучше не ввязываться в долгие дискуссии. Иначе можете проиграть.

Весы

Ваши сомнения беспочвенны. Благодаря вашей подготовке вряд ли что-то может пойти не так.

Скорпион

То, сработают ли ваши планы сейчас, зависит не только от вашей приверженности делу, но и от везения.

Стрелец

К новым предложениям следует относиться с осторожностью. Судите о вещах максимально трезво.

Козерог

Не вмешивайся сегодня в лишние споры и конфликты. Пусть другие в этот раз поработают за вас посредниками.

Водолей

Перед тем, как сравнивать чьи-то достижения со своими, спросите, зачем вам это?

Рыбы

Вы ко всему относитесь очень серьезно и легко теряетесь в деталях. Небольшой отдых пойдет вам на пользу.