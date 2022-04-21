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Гороскоп на 21 апреля: что ждет каждого из нас в этот особенный день

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет, что готовят звезды всем знакам Зодиака в особенный день - в четверг 21 апреля. Астрологи дали совет каждому представителю зодиакального круга.

Об этом пишет NDR.

Овен

Осторожно! Если сегодня вы будете полагаться исключительно на удачу, вы можете упустить важные моменты.

Телец

Вам следует держаться подальше от тех людей, которые мешают вам мечтать и развиваться.

Близнецы

Это очень хороший день для общения. Вы будете открыты для других и получите новые навыки и связи.

Рак

Не беритесь за слишком сложные задачи. Вам стоит сесть и посмотреть, как все само собой уладится.

Лев

Постарайтесь расслабиться и помните, что небо не упадет без вас в ближайшее время.

Дева

Даже если вы будете правы, вам лучше не ввязываться в долгие дискуссии. Иначе можете проиграть.

Весы

Ваши сомнения беспочвенны. Благодаря вашей подготовке вряд ли что-то может пойти не так.

Скорпион

То, сработают ли ваши планы сейчас, зависит не только от вашей приверженности делу, но и от везения.

Стрелец

К новым предложениям следует относиться с осторожностью. Судите о вещах максимально трезво.

Козерог

Не вмешивайся сегодня в лишние споры и конфликты. Пусть другие в этот раз поработают за вас посредниками.

Водолей

Перед тем, как сравнивать чьи-то достижения со своими, спросите, зачем вам это?

Рыбы

Вы ко всему относитесь очень серьезно и легко теряетесь в деталях. Небольшой отдых пойдет вам на пользу.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в Чистый четверг.

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