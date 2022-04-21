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Гороскоп на 21 квітня: що чекає кожного з нас в цей особливий день

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість, що готують зірки всім знакам Зодіаку в особливий день - в четвер 21 квітня. Астрологи дали пораду кожному представнику зодіакального кола.

Про це пише NDR.

Овен

Обережно! Якщо сьогодні ви будете покладатися виключно на удачу, ви можете упустити важливі моменти.

Телець

Вам слід триматися подалі від тих людей, які заважають вам мріяти і розвиватися.

Близнюки

Це дуже хороший день для спілкування. Ви будете відкриті для інших і отримаєте нові навички та зв'язки.

Рак

Не беріться за занадто складні завдання. Вам варто сісти і подивитися, як все само собою владнається.

Лев

Постарайтеся розслабитися і пам'ятайте, що небо не впаде без вас найближчим часом.

Діва

Навіть якщо ви будете праві, вам краще не вплутуватися в довгі дискусії. Інакше можете програти.

Терези

Ваші сумніви безпідставні. Завдяки вашій підготовці навряд чи щось може піти не так.

Скорпіон

Те, чи спрацюють ваші плани зараз, залежить не тільки від вашої прихильності справі, але і від везіння.

Стрілець

До нових пропозицій слід ставитися з обережністю. Судіть про речі максимально тверезо.

Козеріг

Не втручайся сьогодні в зайві суперечки і конфлікти. Нехай інші цього разу попрацюють за вас посередниками.

Водолій

Перед тим, як порівнювати чиїсь досягнення зі своїми, запитайте, навіщо вам це?

Риби

Ви до всього ставитеся дуже серйозно і легко губитеся в деталях. Невеликий відпочинок піде вам на користь.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити в Чистий четвер.

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