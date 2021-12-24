Гороскоп 2022 для Петуха: какие важные перемены подарит вам Черный Тигр

К знаку Петух могут отнести себя люди, родившиеся в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годах.

Общая характеристика года для знака

Вам удастся получить удовольствие от жизни в год Тигра. При этом сильных потрясений и проблем не ожидается. А все, что произойдет в 2022 году, вам следует воспринимать, как хороший знак.

Карьерный взлет ждет тех представителей знака, которые смогут детально распланировать свой рабочий план.

Гороскоп для женщин, рожденных в год Петуха

Черный Тигр приготовил вам много ярких событий и положительных эмоций в следующем году.

Главное - не замыкайтесь в себе и выбирайтесь из рутины работа - дом. Одинокие девушки получат шанс встретить интересного мужчину во время таких вылазок.

На работе вас ждут существенные перемены. Не исключено, что вы поменяете место работы, а то и вовсе - род деятельности. В любом случае вас ждет финансовый успех.

Семейных девушек ожидает спокойный период. Конфликты и ссоры могут возникать только с детьми, но вы быстро сможете помириться.

Гороскоп 2022 для мужчин-Петухов

Вы будете постоянно будут находиться в борьбе, благодаря чему сможете достичь всех намеченных высот.

Природное упорство поможет взлететь стремительно вверх по карьерной лестнице. А для Петухов, у которых есть бизнес, год окажется успешным в плане возможностей расширения.

Бурной будет и ваша личная жизнь. Одиночек ждет много свиданий, интимная жизнь будет богатой. А вот второе полугодие готовит вам встречу с девушкой мечты.

Женатые Петухи могут испытать флирт на стороне, что негативно скажется на отношениях с супругой.

Совет для вас: контролируйте год во всех аспектах, тогда вас ждет очень продуктивное время.

Гороскоп Петуха на 2022 год на здоровье

Поскольку год Тигра будет наполнен множеством эмоций, может случиться нервное перенапряжение. Подвести может и пищеварительная система.

Чтобы не нажить себе серьезных проблем со здоровьем, измените привычное питание, чтобы стабилизировать работу ЖКТ.

Не стоит прибегать к косметическим медицинским вмешательствам.