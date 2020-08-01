Гороскоп на август 2020 для каждого знака Зодиака: самый полный прогноз астрологов

Гороскоп на август 2020 сулит много сюрпризов и перемен в любви, деньгах, карьере, работе, отношениях с близкими и здоровье. Астрологи рассказали, к чему готовиться всем знакам Зодиака в последний месяц лета и дали каждому из них дельный совет. Впрочем, для кое-кого август станет не самым лучшим временем, которое захочется быстрее пережить и забыть.

Кого ждет финансовая стабильность, а кому удастся подзаработать? А для кого неприятным сюрпризом станут незапланированные расходы? Кто захочет влюбиться и сделает это? А кому придется разорвать отношения, которые изжили себя? Кому звезды сулят крепкое здоровье и бодрость духа, а кому стоит отлежаться и желательно у моря?

Обо всем этом и о многом другом - читайте в нашем самом полном гороскопе для всех знаков Зодиака.

Овен

Овны рискуют переоценить свою значимость и в итоге могут остаться с носом. Но если вы забудете про свою гордость и оставите в стороне лицемерие, то месяц проведете на коне. Астрологи рекомендуют Овнам провести этот период, как увлекательную и познавательную игру. В августе удача повернется смелым, решительным и напористым, но одновременно самокритичным Овнам. Об этом пишет mirkosmosa.

Семья и отношения

В августе вы утонете в любви, страсти и эмоциях. Влюбленные Овны захотят свернуть горы и совершать ради любимых поступки, на которые раньше не решались. Крылья любви дадут им невероятную энергию, которую они направят в нужное русло и достигнут высоких результатов во многих сферах жизни. Одинокие Овны получат шанс на интересное знакомство, а смельчаки даже сделают предложение второй половинке, и не прогадают.

Здоровье и образ жизни

В августе Овны будут бодры духом и веселы, с физическим здоровьем все будет на высоте. Тем не менее астрологи рекомендуют выделять время на полноценный отдых. Сильных физических нагрузок стоит избегать - достаточно утренней зарядки и прогулки перед сном. В этот период вам показаны бананы, цитрусовые, орехи.

Карьера и финансы

Овнам стоит научиться планировать время, иначе могут возникнуть неприятности, ведь вам сложно будет уследить за графиком. Выполняйте свою работу усерднее и не выходите за дедлайн. В финансовом плане все будет нестабильно. Расточительность приведет Овнов к дыре в кошельке и большим долгам. Специалисты советуют не разбрасываться деньгами в августе и четко планировать все расходы. Но в конце месяца ситуация с финансами наладится.

Телец

Последний месяц лета для Тельцов станет самым мирным и спокойным временем в году. Вы будете погружены в семейную идиллию. Да и на работе все будет складываться как нельзя лучше. Астрологи советуют Тельцам вдоволь насладиться белой полосой и запастись приятными воспоминаниями. К тем Тельцам, которые умеют благодарить за то, что у них есть, небеса будут благосклонны.

Семья и отношения

Семейные Тельцы погрузятся в быт. Если дома накопилось много неотложных дел, вы будете заняты весь остаток лета. Многие Тельцы наконец решатся поговорить со своими вторыми половинками, высказать накопившееся недовольство и обговорить моменты, которые вас не устраивают. Астрологи советуют не бояться рассказать партнеру обо все, что у вас на душе.

Здоровье и образ жизни

В августе Тельцы будут неважно себя чувствовать. Сходите на обследование, но не к одному врачу, а выслушайте мнение нескольких. Есть вероятность врачебной ошибки, которая может привести к неприятным последствиям. В августе рекомендуется проверить ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Могут дать знать о себе хронически заболевания. Рекомендуется больше употреблять в пищу овощи, в частности капусту, огурцы и кабачки.

Карьера и финансы

Коллектив будет способствовать личностному росту, и вы наконец начнете пожинать плоды. Вас ценит руководство, а коллеги питают уважение. Но не стоит расслабляться и останавливаться на достигнутом, продолжайте в том же духе и добавьте в работу креатива. У многих Тельцов появятся новые источники заработка. Звезды гороскопа говорят, что в этот период вы не будете испытывать проблем с деньгами, но транжирить не стоит.

Близнецы

Август для Близнецов обещает быть позитивным, творческим, познавательным. Вы неожиданно для себя потянетесь к новым знаниям. С огромным интересом будете исследовать не только внешний мир, но и самого себя. Астрологи советуют вам, наконец, решиться и начать воплощать в реальность планы, которые вы составили много лет назад. В последних числах августа Близнецов ждут позитивные изменения, оставьте прошлое в прошлом.

Семья и отношения

В первую половину месяца Близнецы будут заниматься рутинным бытом. Ни о какой романтике пока не может быть и речи, поэтому сосредоточьтесь на быту - отремонтируйте шкаф, переклейте обои. В последние дни лета побудьте добрым родителем, позвольте малышам озорничать и дурачиться. Семейные Близнецы достигнут полного взаимопонимания с партнером. Если Близнец одинок, то в скором времени его статус изменится. Женщины-Близнецы будут окружены вниманием нескольких поклонников, возможно, один из них станет вашим мужем.

Карьера и финансы

Плохую службу сослужит ваша природная болтливость и тяга к сплетням - можете стать героем пересудов. Если не хотите фигурировать в сплетнях, следите за своим языком. Астрологи советуют Близнецам не распространяться о своих планах и текущих проектах, иначе кто-то может использовать их для собственного продвижения. Займитесь доработкой старых дел и приведите в порядок документы. В конце месяца вам предстоит доказать начальству, что вы стоите своей должности.

Здоровье и образ жизни

Близнецов в августе будут мучить проблемы с желудком. Сейчас самое время посетить гастроэнтеролога, который распишет вам диету. Обратите внимание на кожу, которая также пострадала от проблем с ЖКТ. В конце месяца многие представители знака будут испытывать нервное напряжение. Справиться с эмоциональными перегрузками помогут спа-процедуры, прогулки и здоровый сон.

Рак

В последний месяц лета Раки будут настроены воинственно к окружающему миру. Бытовые проблемы, текущие рабочие дела будут неприятны вам, и вы постараетесь сбежать от всего, что доставляет вам неудобства. Звезды сулят Ракам судьбоносное время. События, которые будут происходить с вами, изменят всю последующую жизнь. В конце августа Раков накроет волна оптимизма. Вас ждут приятные встречи с давними друзьями и знакомства с интересными людьми.

Семья и отношения

Женщины-Раки в августе будут чересчур импульсивны. Многие представительницы знака окажутся в жизненном тупике и помочь им расставить ориентиры сможет только любимый мужчина. Одинокие Раки, у которых отношения только завязываются, имеют все шансы на длительное и серьезное продолжение вашей романтической истории. Трезво оценивайте ваши отношения. В августе родственникам потребуется ваша помощь, а также придется повыяснять отношения с домочадцами.

Здоровье и образ жизни

Не перенапрягайте сердечно-сосудистую систему. Если вы ходите с тренажерный зал, то пока повремените с кардио тренировками. Ешьте больше фруктов и овощей, откажитесь от пищи, в которой много холестерина. При проведении косметических процедур будьте осторожны, так как велика вероятность аллергических высыпаний. Раки, имеющие проблемы с мочеполовой системой, должны пройти обследование, так как "болячка" неожиданно обостриться, что может довести до больничной койки.

Карьера и финансы

Раки могут ожидать увеличения зарплаты. Поддержки от любимых людей ждать не придется, а вот случайные знакомые и коллеги вдруг предложат помощь. Воспользуйтесь ею, так как в одиночку с навалившимися проблемами вы не справитесь. На работе будет царить напряженная обстановка, которая может привести к увольнению. Однако потеря прежней работы вовсе вас не расстроит, а наоборот послужит толчком для постановки новых карьерных целей. Август для Раков станет временем серьезных перемен - сейчас самый момент строить планы на следующую пятилетку.

Лев

В конце лета Львам придется много общаться. Вам захочется давать советы, учить чему-то, проявлять внимание ко всем, кто вас окружает. Август - идеальное время придумать планы на ближайший год. Львы в августе станут строителями своего счастья. Строя планы на будущее, не забывайте о своих близких, каждому члену семьи должно хватить места в вашей жизни.

Семья и отношения

В августе Львы решат захотят провести отдых вместе с семьей. Идея совместного отдыха сплотит членов семьи, а ваш авторитет станет непререкаемым. Одиноким Львам звезды не сулят новых романтических знакомств, однако им все же не придется скучать в одиночестве. Вполне вероятно вы случайно встретите свою первую любовь, к которой у вас вновь вспыхнут чувства.

Здоровье и образ жизни

В августе звезды советуют Львам контролировать свои эмоции и не расстраиваться по пустякам. Вы будете испытывать беспричинные страх, станете мнительным. Любое болезненное проявление вы посчитаете серьезным и даже смертельным недугом. Расслабиться и отвлечься помогут вылазки на природу, принятие ванн с эфирными маслами, встречи с людьми, с которыми вы чувствуете себя спокойно. А вот в конце месяца вы почувствуете прилив энергии.

Карьера и финансы

В последний месяц лета астрологи советуют Львам попробовать себя в новом деле. Ваших знаний хватит с лихвой на ведение серьезного проекта, который раньше был вам не по зубам. На работе руководство свалит на вас кучу дел, с которыми вы успешно разберетесь. А ваша работоспособность будет высоко оценена, так что ожидайте денежную премию или повышение. В конце месяца Львам придется значительно потратиться на бытовые нужды. Однако траты будут приятными. В целом в плане карьеры и финансов для Львов месяц весьма благоприятный и плодотворны.

Дева

Девы в августе предстанут совсем в другом амплуа - в них вдруг проснется легкомыслие, присущее знакам воздуха. Открытость, общительность и ребяческая наивность помогут решить любые проблемы. Успех ожидает творческих Дев. Пробуете ли вы свои силы в литературе или живописи - в любой сфере искусства для вас откроются невиданные доселе перспективы.

Отношения и семья

Вполне возможно, что Дева начнет вести двойную жизнь. Может появиться любовник, который даже сможет увести вас из семьи. У тех Дев, которые не пошли "налево", август будет сопровождаться постоянными ссорами с супругом или супругой. Вы будете втихую разрушать семью, докапываясь до каждой мелочи к своему супругу. В итоге достигнете того, чего хотели - разрыва отношений. Одинокие представители данного знака, вероятнее всего, встретят человека, с которым решат связать судьбу. Поначалу новые отношения не будут казаться серьезными, однако совсем скоро поймете, что вас связывает не только интимная близость, а нечто большее.

Здоровье и образ жизни

В августе звезды советуют Девам проверить печень и ЖКТ. Если этого не сделать, велика вероятность расстройства пищеварения, общего угнетения организма. Физические нагрузки Девам в августе противопоказаны - велика вероятность, что вы сорвете спину.

Карьера и работа

Конец лета Девы проведут в ступоре. Двигаться дальше, совершать новые подвиги вам не дадут обязательства, которые вы до сих пор не выполнили. Отношения с руководством будут не из лучших. Сейчас самое время скрыться с глаз шефа, поэтому самым разумным будет взять отпуск на несколько дней. Крупная трата денег ожидается в конце месяца. Кстати, тогда же вас займут бытовые вопросы, которые не потерпят отлагательств.

Весы

Творческие представители знака зодиака будут в августе на высоте. Все ваши планы и идеи будут легко воплощены в реальность. В этот благотворный период стоит попробовать себя в совершенно новых амплуа. Если вас не устраивает ваша работа, то пора задуматься о получении второго высшего образования. Методом проб и ошибок вы найдете себе новое призвание. К концу месяца на вас навалится много дел, связанных с домом и близким окружением.

Отношения и семья

В общении с избранником гороскоп советует быть предельно честным - это поможет сохранить пока еще хрупкие отношения. Если чувствуете, что скоро взорветесь из-за недосказанности, постарайтесь выплеснуть накопившиеся эмоции в тренажерном зале или бассейне. Если ваш семейный союз уже давно трещит по швам, то последние дни лета - самое время окончательно расставить все точки над "i" и мирно разойтись. Одиноким Весам не так-то просто будет завести новые отношения. Вам будет казаться, что в мире нет человека, который достоин быть рядом с вами - не "прохлопайте" настоящую любовь в погоне за идеалом.

Здоровье и образ жизни

В августе Весы могут разучиться контролировать свои эмоции, за что поплатятся душевным расстройством. Чтобы не впасть в депрессию, скорее всего, придется принимать успокоительные средства. Последние дни лета понаблюдайте за работой печени и желчного пузыря. Возможно, сбои со стороны этих органов уже ранее случались, но вы наивно полагали, что все само по себе пройдет.

Карьера и работа

В августе Весы откроют в себе талант черпать из общения с людьми необходимую информацию и затем использовать ее в работе. Вам следует помнить, что конкуренты не дремлют, и могут опередить вас. Работая с документацией, проверяйте достоверность информации - велика вероятность обмана. Сосредоточьтесь на решении своих дел вместо того, чтобы постоянно помогать всем коллегам.

Скорпион

Скорпионам в августе придется хорошо постараться, чтобы добиться успеха и в семейной жизни, и в карьере. Подходите к решению вопросов творчески, с ноткой самоиронии - сейчас не время для негативных мыслей и самобичевания. Вам представиться шанс для знакомства с влиятельным человеком, который изменит вашу дальнейшую жизнь.

Отношения и семья

Скорпионы обретут возможность найти себе богатого спутника жизни, или же закрутят курортный (служебный) роман. Астрологи предлагают семейным Скорпионам сделать своей второй половинке сюрприз или приятный подарок. Такое внимание с вашей стороны выведет ваши отношения на новый уровень. В конце месяца Скорпионам будет не до романтики из-за загруженности на работе. И хотя партнер поймет вашу усталость, все же постарайтесь не отодвигать личную жизнь на второй план.

Здоровье и образ жизни

Скорпионы будут испытывать эмоциональную перегрузку. Восстановить душевный баланс помогут прогулки на свежем воздухе, игры с детьми, встречи с друзьями. Если у вас ранее наблюдались проблемы с органами дыхания, сейчас самое время посетить морское побережье. Скорпионы должны быть осторожны при обращении с электроприборами, велика вероятность получения ожогов. Вам также рекомендуется заняться фигурой - пересмотрите свое питание.

Карьера и работа

Август - благоприятная пора для развития собственного бизнеса. Успех также ждет Скорпионов, трудящихся в сфере рекламы, технологий и искусства. Если направить свою предпринимательскую жилку в нужное русло, то в скором времени будете иметь оглушительный успех. В августе фортуна будет благоволить Скорпионам. Начальство высоко оценит ваши старания и инициативность, а перед коллегами ваш авторитет взлетит до небывалого уровня.

Стрелец

В Стрельце в августе разовьются такие качества как лидерство и инициатива. Стрельцы будут чувствовать себя непобедимыми. Это ощущение значимости приведет их к небывалым успехам. Положительная динамика ждет представителей знака в личной жизни - романтические знакомства, страстные романы, толпы поклонников. За финансовую сторону Стрельцы могут быть спокойны - фортуна в этом месяце на их стороне.

Отношения и семья

В августе Стрельцы захотят в семейных отношениях расставить все по полочкам. Между вами и вашей второй половинкой давно чувствуется недосказанность, так вот настало время высказать друг другу все, что накопилось. Стрельцы неожиданно поймут, что долгое время отсутствовали в жизни домочадцев, от чего они распоясались. Вам придется включить "домашнего тирана", чтобы установить в доме порядок и дисциплину. А ремонт в доме чередуйте с совместными занятиями спортом или походом в кафе - так будет веселее всем.

Здоровье и образ жизни

Август - время всякого рода релакса. Давно хотели съездить на море? Или заняться йогой? А может быть мечтали о курсе расслабляющего массажа? Конец лета как раз для осуществления всех ваших желаний. На физическом здоровье благоприятно скажутся занятия спортом. Может дать сбой поджелудочная железа. В августе астрологи советуют провести курс косметических процедур, сделать новую прическу и полностью сменить имидж.

Карьера и работа

Астрологи советуют вам поубавить спесь в коллективе, так как на работе возникнут дела, без помощи коллег которые не разрешить. Однако будьте готовы к тому, что вам откажут в просьбе из-за давней обиды. В финансовых вопросах все неоднозначно. Осложнения могут возникнуть из-за неправильно оформленных бумаг, несвоевременной подачи информации. Поэтому в августе не совершайте никаких денежных операций, в частности не вкладывайте в валюту.

Козерог

В начале месяца Козероги будут витать в облаках. В это состояние их ввергнет случайная встреча со старым знакомым или бывшей любовью. Серьезные начинания, дальние поездки, заключение контрактов в это время лучше не планировать. Будьте дисциплинированным водителем, так как любая оплошность может привести к аварии. Начиная с середины августа Козероги почувствуют небывалый прилив сил, которые они направят на достижение поставленной цели. К их удивлению то, что ранее казалось неосуществимым, разрешиться в считанные дни.

Семья и отношения

В августе Козерогов ждет кризис в семье. Астрологи говорят, что этот период нужно просто переждать, так как если зацикливаться на мелких ссорах и разногласиях, то, в конце концов, это приведет к разводу. Одинокие Козероги будут наслаждаться повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Хотя вы будете много знакомиться, все же серьезных отношений ни с кем из поклонников построить не удастся.

Здоровье и образ жизни

В конце лета Козероги будут вести размеренный образ жизни. Эффективным в этот период будет поход к косметологу и стилисту. Только, прежде чем наносить косметику, проведите тест, так как велика вероятность аллергической реакции. В конце месяца могут возникнуть проблемы с мочеполовой системой. Проявившуюся болезнь рекомендуется не запускать, а тут же лечить.

Карьера и работа

Козероги будут весь август вкалывать и заставлять усердно работать остальных. Упрямство и настойчивость приведут к обострению с коллективом. Звезды рекомендуют поумерить пыл и проявить терпение по отношению к окружающим. Будьте готовы к разбору полетов с вышестоящим начальством. Несмотря на рабочие трудности, в финансовой стороне все стабильно. Брать кредиты на дорогостоящие покупки сейчас не стоит, а вот рассчитаться с долгами - самое время. В конце месяца Козерогов ждет неожиданная прибыль. Возникнет соблазн купить что-то очень дорогое, но эта трата будет лишней.

Водолей

Водолеев ожидает довольно напряженная пора. Вам придется всем подряд доказывать свою правоту. В этом споре вы, скорее всего, проиграете, а нервов потратите на год вперед. Многих Водолеев ждут судьбоносные события. Причем они могут быть и в семейной жизни, и в рабочей. Во всем, что с вами происходит, находите выгоду, ловите нужную "волну". Если вы научитесь доводить начатое до конца, то многие идеи удастся осуществить еще до окончания лета.

Семья и отношения

Семейное гнездышко для Водолеев в августе будет напоминать поле боя. Постоянные ссоры, скандалы, даже возможно драки будут происходить на протяжении всего остатка лета. Родственники будут раздражать неорганизованностью и невнимательностью. Все, что вы сейчас можете сделать, так это меньше проводить времени с семьей и подождать, пока страсти немного поулягутся.

Здоровье и образ жизни

В конце лета Водолеям следует уделить внимание работе сердца и почкам. Сейчас вам не следует перегружать сердечно-сосудистую систему, а потому откажитесь от интенсивных занятий в тренажерном зале. Не стоит игнорировать периодически появляющиеся симптомы, иначе можете запустить болезнь. Август неблагоприятен для походов к косметологу. Старайтесь как можно меньше бывать среди большого скопления людей. Сейчас ваша иммунная система ослаблена, вероятно развитие вирусных инфекций.

Карьера и работа

Ваша работа напрямую связана с деятельностью всего коллектива. Однако ваша импульсивность, напористость и твердолобость не дает вам с коллегами стать полноценной командой. От этого страдает все производство. Сейчас самое время проявить скромность и перестать требовать от всех и каждого слишком многого. В августе не рекомендуется менять работу или заниматься оформлением серьезных документов. В финансовой стороне вас ожидает стабильность. Правда на премии и выигрыши рассчитывать не нужно. Сейчас не время покупать недвижимость, вкладывать деньги в бизнес, брать кредиты.

Рыбы

Конец лета - самое время проанализировать все допущенные вами промахи и понять, почему они произошли. "Работа над ошибками" поможет впредь не допускать их. Во второй половине августа Рыб ждет неприятное известие или событие. Возможно, у вас появится сильный конкурент, который захочет избавиться от вас любой ценой. Придется доказывать свое место под солнцем.

Отношения и семья

Не требуйте от партнера доказательств его любви - он и так делает для вас больше, чем вы того заслуживаете. Настало время и вам показать любимому человеку, на что вы ради него способны. Устройте романтический вечер при свечах или сходите в ресторан. В общении с родственниками не давите на них. Находите компромисс - это сгладит острые углы и снимет возникшее напряжение.

Здоровье и образ жизни

К концу лета Рыбы почувствуют дикую усталость. Вместе с эмоциональным упадком придет и физическое недомогание. Неприятности со здоровьем подтолкнут вас пройти полное диагностическое обследование. Для укрепления общего физического состояния, больше уделяйте внимание разным активностям. Чтобы быть в тонусе не обязательно часами просиживать в тренажерном зале. Сейчас с вас будет достаточно больше гулять, высыпаться и сбалансировано питаться.

Карьера и работа

На работе вы можете получить определенную награду за старания в виде продвижения по службе или повышения зарплаты. Если хотите перемен - дерзайте. Стройте новые масштабные планы, ищите влиятельных партнеров, откройте свой бизнес, наконец. Однако строя наполеоновские планы, трезво оценивайте свои возможности, иначе прогорите. В плане финансов гороскоп рекомендует меньше растрачиваться на ненужные вещи. Сейчас следует проявить экономию.

Ранее в гороскопе Таро на август мы писали, какие сюрпризы и перемены подарит нам остаток лета.

Также астрологи назвали знаки Зодиака, к которым в августе деньги сами придут в руки.