Гороскоп Таро на август: какие сюрпризы и перемены подарит нам остаток лета

Карты Таро подскажут, что нас ждет в августе во всех сферах жизни
Гороскоп Таро на август 2020 сулит всем нам приятные неожиданности, встречи и перемены в любви и сближение со второй половинкой. На работе все будет гладко, а вот деньги тратить направо и налево не стоит.
Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала Styler, чем нас порадует август в любви, отношениях с родными, финансах, работе и карьере, и конечно же, в сфере здоровья.
В отношениях месяц порадует приятными сюрпризами и впечатлениями.
Тем, кто ищет любовь, август приготовил новые встречи, а также возвращение бывших увлечений. Вы осознаете, чего хотите от отношений. Обстоятельства будут разворачиваться в вашу пользу.
Тех кто в паре август порадует сближением с мужем или женой. Отношения скрепят старые воспоминания. Посетите ваше любимое романтическое место, это принесет в отношения теплоту.
Над отношениями с близкими придется поработать. Если вы уделите им внимание, то вас ждет вознаграждение и взаимопонимание. Удачно пройдут совместные генеральные уборки, ремонт и покупки домой.
С друзьями. Общение с друзьями будет нелегким. Постарайтесь не принимать близко к сердцу замечания в ваш адрес. Иногда, захочется побыть наедине самому с собой, что бы разобраться и отдохнуть. Риск попутных конфликтов, недопониманий.
Август будет очень плодотворным в сфере работы и карьере. Проявите себя по полной и вас ждет удача. Карта обещает внимание, благосклонность к вам со стороны руководства, приятный денежный бонус за ваши старания.
Постарайтесь не тратить больше, чем вы получаете. Месяц принесет финансовые ситуации, которые потребуют вашего внимания, бережливости. Полагайтесь только на свою прибыль, сбережения.
Август укрепит здоровье, зарядит энергией. Если будете размеренно относиться к нагрузкам, внимательно отнесетесь к себе в период усталости, то здоровье Вас только порадует.
Ранее мы писали, что астрологи назвали знаки Зодиака, к которым в августе деньги сами придут в руки.
Также сообщалось, в гороскопе Таро на август для всех знаков Зодиака, кого ждет новая любовь, а кого - крах отношений.