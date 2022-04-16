Гороскоп на 16 апреля: что этот день готовит всем знакам Зодиака

Овен

Вам стоило бы больше полагаться на вашу интуицию. То, от чего вы приходите в восторг утром, уже к вечеру теряет всякий смысл.

Телец

Постарайтесь снизить немного свою вовлеченность в важные дела. Вам стоит время от времени делать перерыв.

Близнецы

Чтобы снова быть в строю – вам нужно новое вдохновение. И в этом поможет общение и разговоры с близкими.

Рак

Осторожные сигналы подавать сейчас бесполезно. Лучше сразу скажите собеседнику, чего вы ожидаете.

Лев

Сделайте сегодня что-нибудь совершенно необычное. Это даст вам больше энергии, чем любая витаминная таблетка.

Дева

Даже если вы уверены, что находитесь в стороне от всего – это не так. Вы сейчас более популярны, чем вы думаете.

Весы

Единственное, что вам сможет испортить настроение в этот день и потрепать нервы – это люди в плохом расположении духа.

Скорпион

Вам сегодня нужно обязательно сделать что-то полезное. Сидение без дела и пустая болтовня заставляет вас сильно нервничать.

Стрелец

Сегодня чрезмерные усилия будут неуместны. Кроме того, ваш партнер должен тоже сделать шаг к вам навстречу.

Козерог

Вас ожидает действительно прекрасный день: много разговоров, контактов, вдохновение и даже возможен флирт.

Водолей

Если вы не уверены на 100% в своей точке зрения, то задумайтесь – может вам вообще стоит от нее отказаться.

Рыбы

Будьте сегодня последовательны! Ни вы, ни ваш партнер не будете довольны теми компромиссами, которые сможете достигнуть.