Гороскоп на 16 квітня: що цей день готує всім знакам Зодіаку

Овен

Вам варто було б більше покладатися на вашу інтуїцію. Те, від чого ви приходите в захват вранці, вже до вечора втрачає будь-який сенс.

Телець

Постарайтеся знизити трохи свою залученість у важливі справи. Вам варто час від часу робити перерву.

Близнюки

Щоб знову бути в строю - вам потрібно нове натхнення. І в цьому допоможе спілкування і розмови з близькими.

Рак

Обережні сигнали подавати зараз марно. Краще відразу скажіть співрозмовнику, чого ви очікуєте.

Лев

Зробіть сьогодні що-небудь зовсім незвичайне. Це дасть вам більше енергії, ніж будь-яка вітамінна таблетка.

Діва

Навіть якщо ви впевнені, що перебуваєте в стороні від усього – це не так. Ви зараз більш популярні, ніж ви думаєте.

Терези

Єдине, що вам зможе зіпсувати настрій в цей день і попсувати нерви – це люди в поганому настрої.

Скорпіон

Вам сьогодні потрібно обов'язково зробити щось корисне. Сидіння без діла і порожня балаканина змушує вас сильно нервувати.

Стрілець

Сьогодні надмірні зусилля будуть недоречні. Крім того, ваш партнер повинен теж зробити крок до вас назустріч.

Козоріг

Вас чекає дійсно прекрасний день: багато розмов, контактів, натхнення і навіть можливий флірт.

Водолій

Якщо ви не впевнені на 100% у своїй точці зору, то задумайтеся – може вам взагалі варто від неї відмовитися.

Риби

Будьте сьогодні послідовні! Ні ви, ні ваш партнер не будете задоволені тими компромісами, які зможете досягти.