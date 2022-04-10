Вербное воскресенье в 2022 году: дата, традиции и запреты
Вербное воскресенье – это последний день перед Страстной неделей и с этого дня начинается самый строгий пост. Через неделю после Вербного воскресенья – Пасха.
Когда в 2022 году будет Вербное воскресенье, какие существуют традиции и запреты – читайте в материале ниже.
Вся неделя перед Вербным воскресеньем – вербная. Она продлится с 11 по 17 апреля. А само Вербное воскресенье будет отмечаться 17 апреля. С 18 апреля начнется Страстная неделя.
Главным символом этого дня считаются веточки вербы. Их приносят в церковь и освящают, а потом ставят в домах. Считается, что присутствие этих весенних веточек отгоняет злых духов и приносит в дом благополучие.
Веточки вербы в Украине символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса, его вход в Иерусалим перед мученическими страданиями и смерти. Так как в нашей стране пальмы не растут, их давно заменили на вербу.
Верба олицетворяет пробуждение живой природы от зимнего сна, возрождение жизни. Веточки вербы принято срезать заранее и ставить в воду, чтобы они распустились.
Традиции Вербного воскресенья
В этот день украинцы посещают храмы и церкви – там проводят праздничные богослужения. Веточки вербы в этот день освящают. А потом хранят их возле икон – как оберег от болезней, беды и слез на весь следующий год.
Также веточками вербы кропили ранее жилье и домашний скот.
Вербное воскресенье выпадает на Великий пост, поэтому все продукты животного происхождения находятся под запретом. Однако в этот день можно поставить на стол постную рыбу и выпить немного церковного вина.
Запреты на Вербное воскресенье
- Нельзя заниматься тяжелой работой
- Нельзя заниматься работой по дому – уборкой, стиркой, рукоделием
- Запрещено ссориться, обижаться, ругаться и сплетничать
- Нельзя устраивать шумные гуляния, венчаться, проводить обряды крещения, употреблять алкоголь
- На Вербное воскресенье не проводят поминальные обеды
- Нельзя отказывать в помощи тем, кому она нужна
Напомним, ранее мы писали о том, когда и как украинцы будут отмечать Пасху в 2022 году.
А также мы рассказывали о том, какие есть традиции по дням на Страстную неделю.
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