Вербное воскресенье в 2022 году: дата, традиции и запреты

Вербное воскресенье – это последний день перед Страстной неделей и с этого дня начинается самый строгий пост. Через неделю после Вербного воскресенья – Пасха.

Когда в 2022 году будет Вербное воскресенье, какие существуют традиции и запреты – читайте в материале ниже.

Вся неделя перед Вербным воскресеньем – вербная. Она продлится с 11 по 17 апреля. А само Вербное воскресенье будет отмечаться 17 апреля. С 18 апреля начнется Страстная неделя.

Главным символом этого дня считаются веточки вербы. Их приносят в церковь и освящают, а потом ставят в домах. Считается, что присутствие этих весенних веточек отгоняет злых духов и приносит в дом благополучие.

Веточки вербы в Украине символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса, его вход в Иерусалим перед мученическими страданиями и смерти. Так как в нашей стране пальмы не растут, их давно заменили на вербу.

Верба олицетворяет пробуждение живой природы от зимнего сна, возрождение жизни. Веточки вербы принято срезать заранее и ставить в воду, чтобы они распустились.

Традиции Вербного воскресенья

В этот день украинцы посещают храмы и церкви – там проводят праздничные богослужения. Веточки вербы в этот день освящают. А потом хранят их возле икон – как оберег от болезней, беды и слез на весь следующий год.

Также веточками вербы кропили ранее жилье и домашний скот.

Вербное воскресенье выпадает на Великий пост, поэтому все продукты животного происхождения находятся под запретом. Однако в этот день можно поставить на стол постную рыбу и выпить немного церковного вина.

Запреты на Вербное воскресенье