Гороскоп на 13 марта: для каких знаков Зодиака эта дата станет судьбоносной

Гороскоп на 13 марта (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому в пятницу, 13 марта, стоит быть осторожнее и внимательнее

Гороскоп на март 2020 гласит, что месяц будет сложным, но насыщенным. Представителей зодиакального созвездия ожидают поездки, важные встречи, хлопоты и кардинальные изменения во многих сферах жизни.

Астрологи рассказали о том, кому в пятницу, 13 марта, стоит быть внимательнее в делах и кому этот день сулит кардинальные изменения.

Овен

Представителям этого знака стоит быть бдительными в мистическую дату, так как с ними может произойти абсолютно все. Есть вероятность того, что этот день изменит всю жизнь в лучшую сторону, но и есть опасность того, что неприятности могут посыпаться, как из рога изобилия. Стоит отнестись серьезно ко всем деловым встречам, переговорам и принятиям решения, так как все события могут запустить цепочку обстоятельств. Не стоит торопиться с выводами или принимать поспешные решения.

Дева

Пятница, 13-е, может оказаться судьбоносным и пророческим днем. В этот день Девам придется принять нелегкое решение, которое сильно повлияет на будущее. Астрологи рекомендуют решать первостепенные задачи и не откладывать в долгий ящик важные вопросы. В этот день возможно решение материальных задач, подписание договоров и встречи с влиятельными людьми. Владельцы собственного бизнеса могут получить удачное предложение о сотрудничестве, которое принесет повышение дохода.

Скорпион

День, который будет невероятно сложным и ответственным и даст ощущение важности всему происходящему. Появится возможность решить важные вопросы и получить крупную прибыль. Однако день будет наполнен хлопотами, которые нужно будет максимально быстро решать. Астрологи советуют не поддаваться панике и нервам, а сдерживаться, чтобы не происходило. Эмоции стоит держать в узде. Приятный прогноз для одиноких Скорпионов – звезды сулят судьбоносную встречу, которая перерастет в новые счастливые отношения.

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