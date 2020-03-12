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Гороскоп на 13 березня: для яких знаків Зодіаку ця дата стане доленосною

STYLERЖиття    12.03.2020 - 21:01
Гороскоп на 13 березня: для яких знаків Зодіаку ця дата стане доленосною
Гороскоп на 13 березня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому в п'ятницю, 13 березня, варто бути обережніше і уважніше

Гороскоп на березень 2020 свідчить, що місяць буде складним, але насиченим. Представників зодіакального сузір'я очікують поїздки, важливі зустрічі, клопоти та кардинальні зміни у багатьох сферах життя.

Астрологи розповіли про те, кому в п'ятницю, 13 березня, варто бути уважнішими в справах і кому цей день обіцяє кардинальні зміни.

Овен

Представникам цього знаку варто бути пильними в містичну дату, оскільки з ними може статися абсолютно все. Є ймовірність того, що цей день змінить все життя в кращу сторону, але і є небезпека того, що неприємності можуть посипатися, як з рогу достатку. Варто поставитися серйозно до всіх ділових зустрічей, переговорів та прийняття рішень, бо всі події можуть запустити ланцюжок обставин. Не варто поспішати з висновками або приймати поспішні рішення.

Діва

П'ятниця, 13-е, може виявитися доленосним і пророчим днем. В цей день Дівам доведеться прийняти нелегке рішення, яке сильно вплине на майбутнє. Астрологи рекомендують вирішувати нагальні завдання і не відкладати у довгий ящик важливі питання. В цей день можливе вирішення матеріальних завдань, підписання договорів і зустрічі з впливовими людьми. Власники власного бізнесу можуть отримати вдалу пропозицію про співпрацю, яка принесе підвищення доходу.

Скорпіон

День, який буде неймовірно складним і відповідальним і дасть відчуття важливості всього, що відбувається. З'явиться можливість розв'язувати важливі питання та отримати великий прибуток. Однак день буде наповнений турботами, які потрібно буде максимально швидко вирішувати. Астрологи радять не піддаватися паніці та нервам, а стримуватися, щоб не відбувалося. Емоції варто тримати в вузді. Приємний прогноз для одиноких Скорпіонів – зірки обіцяють доленосну зустріч, яка переросте в нові щасливі відносини.

Раніше ми розповідали про те, кого зі знаків Зодіаку чекає запаморочливий успіх найближчим часом.

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