В городах Украины евреи готовятся встречать Шавуот 5782: как отмечают праздник

Религиозные торжества состоятся в ряде областных центров нашей страны, в частности в синагогах в Харькове, Виннице, Ужгороде, Запорожье, Кропивницком, Одессе, и в других крупных городах, в том числе в Кривом Роге.

Традиционно в эти праздничные дни в иудаизме запрещена работа, время посвящают молитвам, праздничная трапеза обычно включает молочную и мучную пищу (часто блинчики с творогом) и мед. В синагогах Украины будут чтения 10 заповедей, молитвы, посетителям готовят угощения.

В этом году в Украине и других странах вне Израиля Шавуот будет отмечаться сразу после Шаббата, то есть с вечера субботы, 4 июня, и по вечер понедельника, 6 июня. В Израиле же - только с вечера 4 июня по вечер 5 июня.

Накануне главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман в своем видеообращении о Шавуоте рассказал истории дарования Торы, а также пожелал полной и быстрейшей победы.

О традициях праздника в преддверии Шаббата и Шавуота опубликовал видеообращение и раввин Харькова Мойше Москович.

Шавуот - праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу. Он отмечается 6-го числа еврейского месяца "сиван" и является в Израиле выходным днем.

На иврите слово "шавуот" означает "недели" - семь недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями.

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы.

Кстати, в следующем, 2023-м году праздник Шавуот 5783 (число означает год по иудейскому календарю) придется уже на другую дату - на 26 мая.