Военные в Украине празднуют Песах: яркие фото и видео

Еврейские солдаты, которые в том числе в рядах Вооруженных сил Украины воюют против российского захватчика, празднуют Песах - большой иудейский праздник в память об Исходе из Египта, который отмечается в течение 8 дней (в этом году - с 15 по 23 апреля).

Как происходит празднование - смотрите и читайте в нашем материале ниже.

Как празднуют Песах украинские военные

Волонтеры и активисты накануне праздника передали сотням воинов, которые защищают Украину в разных уголках, мацу, вино, хагадот и вещи первой необходимости.

Поскольку некоторые военные находятся в сложных зонах боевых действий и не имеют возможности собраться, они получили праздничные подарки.

А для тех, кто может собраться вместе, на одной из военных баз состоялся Пасхальный седер для еврейских солдат из еврейских общин и тех, кто впервые встретится с организацией праздника.

Раввин Гилель Коэн, который этим занимался, поздравил солдат и пожелал вернуться домой с великой победой.

Военные празднуют Песах (фото: Александр Борисов)

Командир украинской базы был очень взволнован и выразил благодарность еврейскому военном медику, фельдшеру Союза спасателей Украины Майклу Йони Гершевскому, а также поблагодарил спасателей за передачу автомобиля скорой помощи, который будет обслуживать десятки тысяч гражданских и военных области.

В свою очередь солдат Яша Краминский от имени воинов признался, что трудно праздновать Песах вдали от дома в условиях войны, но вместе с тем выразил уверенность "в хорошей победе над злом, как в Исходе из Египта".

Военные празднуют Песах (фото: Александр Борисов)