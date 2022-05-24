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Місто Южноукраїнськ вирішив змінити назву

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Южноукраїнськ, Вівторок 24 травня 2022 15:27
Місто Южноукраїнськ вирішив змінити назву Фото: Южноукраїнськ перейменують (yuzhbud.news)
Автор: Володимир Костирін

У міськраді Южноукраїнська (Миколаївська область) комісія одностайним рішенням підтримала необхідність перейменувати місто, а також 14 вулиць місцевої територіальної громади.

Про це 24 травня йдеться в заяві прес-служби міської ради.

Питання про необхідність перейменування Южноукраїнська розглядали на засіданні комісії з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів і бульварів на території Южноукраїнської міської ТГ.

За результатами обговорення члени комісії "одноголосно підтримали необхідність перейменування міста Южноукраїнська".

"Оскільки відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назва нашого міста не відповідає нормам правопису та стандартам державної мов", - пояснили чиновники.

Нова назва буде Південноукраїнськ, відповідно до рекомендацій Інституту української мови Національної академії наук України щодо нормативної форми власної назви міста.

Також комісія вирішила перейменувати 14 вулиць громади, і визначила 7 вулиць, чиє перейменування вимагають більш детального вивчення.

Зазначається, що підлягають перейменуванню:

  • вулиці Прокоф'єва і бульвар Курчатова в Южноукраїнську,
  • вулиці Нікітіна, Антіпіна, Островського, Синявського та Чехмистренка в смт Костянтинівка.

У міськраді наголошують, що після перейменування вулиць і міста у жителів громади не буде жодних фінансових витрат, оскільки не потрібна заміна документів на майно або землю, оновлення прописки.

Нагадаємо, що нещодавно Південноукраїнську атомну електростанцію перейменували на Південноукраїнську АЕС.

Також ми писали, що Київ перейменував арку Дружби народів - тепер це буде Арка Свободи українського народу.

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