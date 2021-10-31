ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Город-мечта": эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают

Новина українською →
Припять, Воскресенье 31 октября 2021 07:26
"Город-мечта": эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают Фото: Мозаика архитектора Ивана Литовченко
Автор: Тетяна Самарук

Заслуженная художница Украины Наталья Литовченко, дочь Ивана Литовченко, легендарного архитектора в Припяти, рассказала о работе своего отца.

Так, на международном форуме CHRNBL ученые, ликвидаторы обсуждали возможные пути преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Как известно, Иван Литовченко был автором монументальных работ в Припяти. Он начал работать с Припятскими фресками где-то в 1974 году. С самых первых дней он работал с архитектором Оловянниковым. В частности, тогда была задача - создать город атомщиков, город-мечту.

"В Припяти был типичный проект строительства для Советских времен - типовые дома, типовые улицы, типовое размещение типовых зданий. Он решил сделать из этого города произведение искусства", - рассказала Наталья.

&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают

Наталья Литовченко

По ее словам, была заложена философская идея "от тьмы к свету". Отмечается, что еще в 60-е годы его вызвали к Хрущеву на встречу, потому что ему не хотелось простого соцреализма. Тогда на этой встрече он познакомился с Павлычком, Якутовичем, Драчом, с которыми общались всю жизнь. Поэты даже помогали называть некоторые работы. Например, портрет Леси Украинки назвали "Музами вдохновенная".

В Припяти первой работой архитектора была "Данко разрывает грудь и отдает свет, свое сердце людям".

"Папа был в Чернобыле через 5 лет после аварии. Снимался фильм о нем, о его творчестве. Он ездил и приехал из Припяти в удручающем состоянии. Приехал и сказал нам "я во второй раз умер". Потому что увидел состояние своих работ. Но он умер за 10 лет и не видел что происходит сейчас, как разрушаются мозаики", - добавила Наталья.

&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживаютМозаика Проспект

&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживаютФрагмент скульптурно рельефа Творения

&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживаютМозаики Иван Литовченка

&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживают&quot;Город-мечта&quot;: эти фото самых монументальных сооружений Припяти завораживаютМозаики Ивана Литовченка (24 канал Анастасия Ищенко)

Ранее мы сообщали, что в заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин.

Также фотографы показали, как самая большая птица купается в пруду-охладителе реактора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль
LITE
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади