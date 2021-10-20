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В заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин: фото уникальной находки

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Чернобыль, Среда 20 октября 2021 12:48
В заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин: фото уникальной находки Фото: Одно из зданий Чернобыля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыле в одном из заброшенных зданий обнаружили старинный камин. Уникальная находка, как и само здание, увы, полуразрушена.

Кадры уникальной находки разместили в Facebook "Звуки Чорнобиля".

Камин был выявлен на территории Института проблем безопасности атомных электростанций.

"На днях на территории ИПБ АЭС в одном из зданий был обнаружен старинный камин. До аварии здесь располагались поликлиника и отделение больницы. К сожалению, камин уже частично разрушен", - говорится в подписи к фотографиям.

В заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин: фото уникальной находкиВ заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин: фото уникальной находки

На одном из обломков камина видно клеймо на кафеле, который мог производиться еще в конце XIX - начале XX века. На печати видно своего рода ТМ "Арон Верозубов и Давид Хургин в Киеве", - именно в те времена они производили и поставляли кафель для отделки каминов.

В заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин: фото уникальной находкиВ заброшенном здании Чернобыля нашли старинный камин: фото уникальной находки

Фото: facebook.com/SoundsOfChernobyl

"Неврология. Физкабинет был... Мы там и работали. Очень жаль. В таком плачевном состоянии. Мы очень берегли этот камин. Все годы", - пишет одна из пользовательниц.

В заметке также уточнили, что Чернобыль - очень старинный город, о чем многие люди не знают. Городу около 828 лет, а возможно, и больше.

Ранее мы писали, что в Чернобыле в кадр попали редкие животные. Всплыли самые красочные фото с зоны отчуждения.

Также фотографы показали, как самая большая птица купается в пруду-охладителе реактора.

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