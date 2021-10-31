"Місто-мрія": ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують

Як відомо, Іван Литовченко був автором монументальних робіт у Прип’яті. Він почав працювати з Прип’ятськими фресками десь у 1974 році. З найперших днів він працював з архітектором Олов’янніковим. Зокрема, тоді була задача - створити місто атомників, місто-мрію.

"У Прип’яті був типовий проєкт будівництва для Радянських часів – типові будинки, типові вулиці, типове розміщення типових будівель. Він вирішив зробити з цього міста витвір мистецтва", - розповіла Наталія.

Наталія Литовченко

За її словами, була закладена філософська ідея "від темряви до світла". Зазначається, що ще в 60-тих роках його викликали до Хрущова на зустріч, бо йому не хотілось простого соцреалізму. Тоді на цій зустрічі він познайомився з Павличком, Якутовичем, Драчем, з якими спілкувались все життя. Поети навіть допомагали називати деякі роботи. Наприклад, портрет Лесі Українки назвали "Музами натхненна".

В Прип'яті першою роботою архітектора була "Данко розриває груди й віддає світло, своє серце, людям".

"Тато був у Чорнобилі через 5 років після аварії. Знімався фільм про нього, про його творчість. Він їздив і приїхав з Прип’яті у гнітючому стані. Приїхав і сказав нам "я вдруге помер". Бо побачив стан своїх робіт. Але він помер за 10 років і не бачив що відбувається зараз, як руйнуються мозаїки", - додала Наталія.

Мозаїка Проспект

Фрагмент скульптурно рельєфу Творення

Мозаїки Іван Литовченка