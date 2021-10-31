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"Місто-мрія": ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують

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Прип'ять, Неділя 31 жовтня 2021 07:26
"Місто-мрія": ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують Фото: Мозаїка архітектора Івана Литовченка
Автор: Тетяна Самарук

Заслужена художниця України Наталя Литовченко, донька Івана Литовченка, легендарного архітектора у Прип’яті, розповіла про роботу свого батька.

Так, на міжнародному форумі CHRNBL, науковці, ліквідатори обговорювали можливі шляхи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як відомо, Іван Литовченко був автором монументальних робіт у Прип’яті. Він почав працювати з Прип’ятськими фресками десь у 1974 році. З найперших днів він працював з архітектором Олов’янніковим. Зокрема, тоді була задача - створити місто атомників, місто-мрію.

"У Прип’яті був типовий проєкт будівництва для Радянських часів – типові будинки, типові вулиці, типове розміщення типових будівель. Він вирішив зробити з цього міста витвір мистецтва", - розповіла Наталія.

&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують

Наталія Литовченко

За її словами, була закладена філософська ідея "від темряви до світла". Зазначається, що ще в 60-тих роках його викликали до Хрущова на зустріч, бо йому не хотілось простого соцреалізму. Тоді на цій зустрічі він познайомився з Павличком, Якутовичем, Драчем, з якими спілкувались все життя. Поети навіть допомагали називати деякі роботи. Наприклад, портрет Лесі Українки назвали "Музами натхненна".

В Прип'яті першою роботою архітектора була "Данко розриває груди й віддає світло, своє серце, людям".

"Тато був у Чорнобилі через 5 років після аварії. Знімався фільм про нього, про його творчість. Він їздив і приїхав з Прип’яті у гнітючому стані. Приїхав і сказав нам "я вдруге помер". Бо побачив стан своїх робіт. Але він помер за 10 років і не бачив що відбувається зараз, як руйнуються мозаїки", - додала Наталія.

&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровуютьМозаїка Проспект

&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровуютьФрагмент скульптурно рельєфу Творення

&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровуютьМозаїки Іван Литовченка

&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровують&quot;Місто-мрія&quot;: ці фото наймонументальніших споруд Прип'яті зачаровуютьМозаїки Івана Литовченка (24 канал Анастасія Іщенко)

Раніше ми повідомляли, що у покинутій будівлі Чорнобиля знайшли старовинний камін.

Також фотографи показали, як найбільший птах купається в ставку-охолоджувачі реактора.

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