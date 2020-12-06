ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Город под Киевом всколыхнул мощный взрыв: в воздух взлетело припаркованное авто

Автор: Анжелика Галушко

Автомобиль, который стоял на парковке, в Борисполе Киевской области внезапно посреди ночи взорвался. Взлетело в воздух авто марки Renault.

Как пишет dtp.kiev.ua в Instagram, взрыв произошел на улице Броварская ночью 6 декабря.

Свидетели говорят, что Renault могли подорвать умышленно. Об этом свидетельствует то, что взрыв был очень сильным и резким. Пишут, что газобаллонное оборудование авто или топливо, причиной инцидента не могли быть.

Самые читаемые новости

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.

Взорвалось авто в Борисполе (фото: t.me/dtpkiev)

Напомним, ранее в Киеве состоялось очень странное ДТП. Автомобиль Ford сам проехался по улице и устроил аварию с припаркованными автомобилями.

Также сообщалось, в Харькове на парковке неизвестные устроили пожар. В результате два автомобиля выгорели полностью.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевБориспольавтомобили