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Горить Кремль? Незвичне повідомлення ДСНС підірвало мережу (фото)

Фото: у ДСНС у Києві висловилися про дії на випадок пожежі у Кремлі (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на приміщенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці на інформаційному табло з'явилося незвичайне повідомлення з проханням до українців звертатися на гарячу лінію "101" у разі, якщо Кремль горітиме.

Кияни зняли таку "інструкцію" на фото та розмістили кадри в мережі.

Повідомлення рядком, що біжить, зображалося на табло, встановленому прямо над входом до столичного головного офісу ДСНС.

"Горить Крємль? Телефонуйте 101, ми також захочемо подивитись", - закликають рятувальники.

У ДСНС у Києві пожартували про палаючий Кремль (фото: facebook.com)

Жартівливе звернення українських надзвичайників з "керівництвом" щодо дій у разі відповідного випадку у столиці країни-агресорки оцінили користувачі інтернету, і фотографії стали вірусними в мережі, кадри отримали масу репостів та зібрали іронічні коментарі.

  • ДСНС просто нагадує про важливість вчасно повідомляти про випадки займання.
  • Обов'язково!
  • Трохи гарного у стрічку!
  • ДСНС палять!

До речі, перед цим у ДСНС України потролили МНС Росії через ситуацію, коли ті відправили своїх рятувальників на війну в Україну, тоді як лісові пожежі в Сибіру вийшли з-під контролю і вогонь уже підбирався до населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що секретарю РНБО України Олексію Данілову на день народження подарували картинку про його "прогулянку" палаючою Москвою.

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КиївДСНС