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Горит Кремль? Необычное сообщение ГСЧС взорвало сеть (фото)

Фото: в ГСЧС в Киеве высказались о действиях на случай пожара в Кремле (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на здании Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице на информационном табло появилось необычное сообщение с просьбой к украинцам обращаться на горячую линию "101" в случае, если Кремль будет гореть.

Киевляне сняли такую "инструкцию" на фото, и разместили кадры в сети.

Сообщение бегущей строкой отображалось на табло, установленном прямо над входом в столичный главный офис ГСЧС.

"Горит Кремль? Звоните 101, мы тоже захотим посмотреть", - призывают спасатели.

В ГСЧС в Киеве пошутили о горящем Кремле (фото: facebook.com)

Шутливое обращение украинских чрезвычайников с "руководством" к действиям на случай огненного ЧП в столице страны-агрессора оценили пользователи интернета, и фотографии стали вирусными в сети, кадры получили массу репостов и собрали ироничные комментарии.

  • ГСЧС просто напоминает о важности вовремя сообщать о случаях возгорания.
  • Непременно!
  • Немного хорошего в ленту!
  • ГСЧС жгут!

К слову, перед этим в ГСЧС Украины потроллили МЧС России из-за ситуации, когда те отправили своих спасателей на войну в Украину, в то время как лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля и огонь уже подбирался к населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что секретарю СНБО Украины Алексею Данилову на день рождения подарили картинку о его "прогулке" по горящей Москве.

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КиевГСЧС