Горит часть истории: пожар в Нотр-Дам де Пари шокировал мир (фото, видео)

Пожар в Соборе Парижской Богоматери назвали настоящей трагедией

В Париже в Соборе Богоматери (Нотр-Дам де Пари) 15 апреля вспыхнул мощный пожар, в результате чего уже обвалился шпиль и крыша легендарного сооружения, одного их главных символов французской столицы. Фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли. Предварительно причиной возгорания назвали работы по реставрации католического храма.

В сети показан пожар в режиме реального времени. Также в интернете очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места происшествия.

К сожалению, огонь нанес памятнику готической архитектуры настолько серъезные повреждения, что по словам представителя собора Андре Фино - часть здания, основанного в 1163 году, утрачена безвозвратно.

Речь идет о несущей конструкции 13 и 19 веков. Дело в том, что с 1235 года в соборе вносились большие изменения. В 19-м столетии под руководством Виолле-ле-Дюка біла отреставрирована поврежденная в Революцию скульптурная часть, восстановлены витражные розы нефа и возведен новый шпиль вместо утраченного.

Также представители собора рассказали, что все части деревянного интерьера - в огне.

Толпы людей вокруг собора Парижской Богоматери поют Аве Марию. Существует вероятность, что собор уже не спасти.

Нотр-Дам де Пари является одиним из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом. Высота собора составляет 35 м, длина - 130 м, ширина - 48 м. Высота колоколен достигает почти 70 метров.

Отметим, что в Нотр-Дам де Пари могли находиться величайшие христианские реликвии - Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса Христа.

