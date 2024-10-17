Горішки "Рафаелло": рецепт неймовірного поєднання двух видів солодощів

Що потрібно для горішків зі смаком Рафаелло

Для того, щоб приготувати горішки зі смаком Рафаелло, треба такі інгредієнти:

борошно (вищий ґатунок) - 250 г

вершкове масло - 120 г

вершки (жирність 33%) - 150 г

білий шоколад - 150 г

олія кокосова (не рафінована) - 50 г

соняшникова олія - 1 ст. л.

яйця (категорія С1) - 1 шт.

горішки (фундук) - 20-23 шт.

кокосова стружка - 3-4 ст. л.

цукрова пудра - 50 г

сіль - дрібка

розпушувач - 7 г

Як готувати горішки зі смаком Рафаелло

Для приготування печива-горішків "Рафаелло", спочатку слід приготувати крем, адже він довго охолоджується.

Розламайте шоколад на маленькі шматочки та перекладіть його в глибоку миску. Підігрійте вершки та влийте їх в шоколад разом з кокосовою олією.

Щоб крем був однорідним, перебийте його блендером. Накрийте миску харчовою плівкою та помістіть крем в холодильник на 4 години.

Як готувати крем для цукерок "Рафаелло" (скриншот / BakeSense)

Щоб приготувати пісочне тісто для печива-горішків, заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно нагрілось до кімнатної температури. Або ж помістіть масло в теплий посуд.

Змішайте борошно з розпушувачем, а потім просійте в глибоку миску. М'яке масло розітріть з цукровою пудрою та сіллю в іншому посуді.

Додайте до масла яйце і перемішайте масу до однорідності. Після цього всипте в посуд з маслом борошно.

Замішайте тісто для печива-горішків. Воно має бути доволі щільним та не прилипати до рук. Його кількості вистачить на 40-46 половинок печива.

Готове тісто для печива-горішків (скриншот / BakeSense)

Прогрійте металеву форму для печива, змастіть її соняшниковою олією чи маслом, а з тіста сформуйте невеликі кульки. На одну половинку печива треба близько 10 г тіста.

Коли металева форма нагріється, викладіть тісто. Закрийте форму і випікайте горішки протягом 1-1,5 хвилини з кожного боку.

Як зробити печиво-горішки (скриншот / BakeSense)

Готове печиво має золотистий колір та легко знімається з форми. Коли печиво охолоне, його можна наповнювати кремом.

Перекладіть крем в кондитерський мішок та наповніть половинки печива. В одну половину "горішка" покладіть фундук, а потім склейте печиво.

Краї горішка потрібно намастити кремом, а потім присипати кокосовою стружкою. Готові горішки слід зберігати в холодильнику, адже при кімнатній температурі крем досить рідкий.