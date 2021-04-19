Гордость нашей страны: "коп" препятствовал съемке и обматерил мужчину на камеру

Полицейскому не понравилось, что мужчина снимал его на камеру, когда силовики с кем-то разбирались, и он подошел к нему с просьбой прекратить съемку. Сначала они просто вели беседу, а потом "коп" начал нецензурно выражаться в адрес своего оппонента.

Видео инцидента опубликовала "Вартові еспресо" на своей странице в Facebook .

Поліцейський перешкоджав зйомці і спровокував конфлікт... ВІДЕО без цензури Ось вона, гордість нашої країни. А на вашу думку, хто виступає в ролі провокатора?

"Полицейский препятствовал съемке и спровоцировал конфликт. Вот она, гордость нашей страны. А по вашему мнению, кто выступает в роли провокатора?" - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине взвинтили штрафы за ложный вызов "скорой", полиции, и аварийных служб. С 17 апреля за заведомо ложные вызовы аварийно-спасательных служб штраф составит от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 850 до 3400 гривен.

При этом ранее за это наказывали на сумму от 51 до 119 гривен. Также увеличили штрафы также за нарушение техники пожарной безопасности.

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