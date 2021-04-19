Гордість нашої країни: "коп" перешкоджав зйомці і обматюкав чоловіка на камеру

Поліцейському не сподобалося, що чоловік знімав його на камеру, коли силовики з кимось розбиралися, і він підійшов до нього з проханням припинити зйомку. Спочатку вони просто вели бесіду, а потім "коп" почав нецензурно висловлюватися на адресу свого опонента.

Поліцейський перешкоджав зйомці і спровокував конфлікт... ВІДЕО без цензури Вісь вона, гордість нашої країни. А на вашу думку, хто виступає в ролі провокатора?

"Поліцейський перешкоджав зйомці і спровокував конфлікт. Ось вона, гордість нашої країни. А на вашу думку, хто виступає в ролі провокатора?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні підняли штрафи за хибний виклик "швидкої", поліції, і аварійних служб. З 17 квітня за завідомо неправдиві виклики аварійно-рятувальних служб штраф складе від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 850 до 3400 гривень.

При цьому раніше за це карали на суму від 51 до 119 гривень. Також збільшили штрафи за порушення техніки пожежної безпеки.

Ми також писали про те, що таксист Bolt цинічно "кинув" киянина на телефон.