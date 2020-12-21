Гордон показал, как правильно "вырывать кадык": это видео вас доведет до слез

Дмитрий Гордон в своем новом видео продемонстрировал, как правильно нужно "вырывать кадык". При этом известный украинский журналист показал это на манекене для бокса.
Для своего видео, которое Гордон опубликовал в Instagram, он также пригласил заслуженного тренера Украины по кикбоксингу Александра Иванова.
"Показываю, как правильно вырвать кадык", - написал журналист в комментарии под видео.
Дмитрий Гордон снял новое видео о том, как "вырывать кадык" (видео: instagram.com/gordondmytro)
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
Напомним, Дмитрий Гордон рассказал, почему любит хвастаться своими фото.
Ранее Гордон рассказал, почему Путин ненавидит Лукашенко.