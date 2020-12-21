Гордон показав, як правильно "виривати кадик": це відео вас доведе до сліз

Дмитро Гордон у своєму новому відео продемонстрував, як правильно потрібно "виривати кадик". При цьому відомий український журналіст показав це на манекені для боксу.
Для свого відео, яке Гордон опублікував в Instagram, він також запросив заслуженого тренера України з кікбоксингу Олександра Іванова.
"Показую, як правильно вирвати кадик", - написав журналіст у коментарі під відео.
Дмитро Гордон зняв нове відео про те, як "виривати кадик" (відео: instagram.com/gordondmytro)
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
Нагадаємо, Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото.
Раніше Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенко.