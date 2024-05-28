"Гордість української культури": помер народний артист Богдан Козак

У Львові у вівторок, 28 травня, на 84 році життя помер народний артист України Богдан Козак. Він був одним з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Богдан Козак народився 27 листопада 1940 року. Він був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка та актором Національного театру імені Марії Заньковецької.
"Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" - велика гордість української культури", - зазначив голова ОВА.
Максим Козицький додав, що Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів.
"Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога", - йдеться у повідомленні театру.
Був членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Лауреатом премії Національної спілки театральних діячів України імені Йосипа Гірняка, нагороджений орденом "Знак пошани", "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів.
З 1963 року Богдан Козак був актором театру імені Марії Заньковецької. Він вміло поєднував акторську справу з викладацькою діяльністю у театральній студії при театрі, був завідувачем кафедри театрознавства та акторської майстерності, а у 2004-2010 роках - деканом факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
Богдан Козак зіграв понад 100 ролей у виставах як національної, так і перекладної світової драматургії.
Найвідоміші серед них:
Відомий український музикант Святослав Вакарчук з сумом відреагував на звістку про смерть Богдана Козака.
Він написав, особисто пам'ятає його ще з львівської юності.
"Саме він в ті часи дозволив своїй студентці Поліні Войневич виконати в театрі романс, який потім вже всі ви взнали, як нашу пісню "Відпусти". То було її перше виконання, ще до запису в студії. Тому саме з цією піснею асоціювався у мене пан Богдан і з тим першим акторським курсом, який він виховав", - написав він.
Додамо, що богослужіння відбудеться сьогодні, 28 травня о 19:00 год у Львові в храмі Святої Трійці (вул. Тершаківців, 11а).
29 травня з 10.30 до 11.20 відбудеться прощання в Національному театрі імені Марії Заньковецької, о 12.00 поховання на Личаківському цвинтарі.
Богдан Козак (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
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