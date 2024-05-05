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Помер відомий актор з "Володаря перснів"

Неділя 05 травня 2024 18:36
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Помер відомий актор з "Володаря перснів" Актор зіграв у багатьох відомих фільмах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

5 травня помер відомий актор Бернард Гілл. Йому було 79 років.

Що відомо про смерть актора, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: The Guardian, Sky News, допис музикантки Барбари Діксон в X (Twitter).

Помер актор з "Володаря перснів"

Так, життя актора закінчилося у неділю, 5 травня. Він помер зранку. Це вже підтвердили його агенти.

Втім, причини смерті 79-річного Гілла поки що не повідомляються. Ймовірно, про це стане відомо пізніше.

Помер відомий актор з &quot;Володаря перснів&quot;

Актор Бернард Гілл (скріншот)

Про смерть Гілла вже висловилася відома музикантка Барбара Діксон. Вона зазначила, що їй дуже сумно прощатися з актором.

"Ми працювали разом у чудовому шоу Джона, Пола, Джорджа, Рінго та Берта, Віллі та Рассела, 1974-1975. Справді чудовий актор. Це було привілеєм перетинатися з ним. Спочивай з миром, Бенні", - написала вона.

Помер відомий актор з &quot;Володаря перснів&quot;

Допис Діксон (скріншот)

Що відомо про актора

Гілл народився у 1944 році в Манчестері. Він знявся у багатьох культових фільмах, таких як "Титанік" та "Справжній злочин", "Валькірія" й "Король скорпіонів". А свою кар'єру він почав з серіалу "Хлопці з Blackstuff", який отримав чимало нагород.

Але багатьом актор запам'ятався завдяки легендарній трилогії "Володар перснів", де зіграв короля Теодена.

Помер відомий актор з &quot;Володаря перснів&quot;

Актор у фільмі "Володар перснів" (скріншот)

У Гілла була дружина Маріанна. Разом вони виховали та виростили сина.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що українській актрисі діагностували рак.

Окрім цього, днями стало відомо, що відома американська акторка зізналася в наркотичній залежності.

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