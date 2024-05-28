"Гордость украинской культуры": умер народный артист Богдан Козак

Что известно о жизни актера

Богдан Козак родился 27 ноября 1940 года. Он был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко и актером Национального театра имени Марии Заньковецкой.

"Актер-аналитик. Острый ум и большое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкоана" - большая гордость украинской культуры", - отметил глава ОВА.

Максим Козицкий добавил, что Богдан Николаевич был образцом благородного отношения к профессии и учителем для многих актеров.

"Сегодня мы потеряли великого артиста, одного из корифеев нашей сцены и театрального педагога", - говорится в сообщении театра.

Был членом Научного общества имени Тараса Шевченко, Лауреатом премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Иосифа Гирняка, награжден орденом "Знак почета", "За заслуги" І, ІІ, ІІІ степеней.

С 1963 Богдан Козак был актером театра имени Марии Заньковецкой. Он умело совмещал актерское дело с преподавательской деятельностью в театральной студии при театре, был заведующим кафедрой театроведения и актерского мастерства, а в 2004-2010 годах - деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Богдан Козак (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)

Роли в спектаклях

Богдан Козак сыграл более 100 ролей в представлениях как национальной, так и переводной мировой драматургии.

Самые известные среди них:

Дон Хуан ("З коханням не жартують" П.Кальдерона)

Борис ("Доки сонце зійде, роса очі виїсть" М.Кропивницкого)

Моцарт ("Моцарт і Сальєрі" А.Пушкина)

Кларенс ("Річард III" В.Шекспира)

Брянский ("Прапороносці" О.Гончара, Б.Анткива)

Задорожный ("Украдене щастя" И.Франко)

Тарелкин ("Смерть Тарєлкіна" А.Сухово-Кобылина)

Петр I ("Павло Полуботок" К.Буревия)

Возной ("Наталка Полтавка" И.Котляревского)

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук с грустью отреагировал на новость о смерти Богдана Козака.

Он написал, что лично помнит его еще со львовской юности.

"Именно он в те времена позволил своей студентке Полене Войневич исполнить в театре романс, который потом уже все вы узнали, как нашу песню "Відпусти". Это было ее первое исполнение, еще до записи в студии. Поэтому именно с этой песней ассоциировался у меня господин Богдан и с тем первым актерским курсом, который он воспитал", - написал он.

Добавим, что богослужение состоится сегодня, 28 мая в 19:00 во Львове в храме Святой Троицы (ул. Тершаковцев, 11а).

29 мая с 10.30 до 11.20 состоится прощание в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, в 12.00 захоронение на Лычаковском кладбище.

Богдан Козак (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)