"Гордість української культури": помер народний артист Богдан Козак

У Львові у вівторок, 28 травня, на 84 році життя помер народний артист України Богдан Козак. Він був одним з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Що відомо про життя актора

Богдан Козак народився 27 листопада 1940 року. Він був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка та актором Національного театру імені Марії Заньковецької.

"Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" - велика гордість української культури", - зазначив голова ОВА.

Максим Козицький додав, що Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів.

"Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога", - йдеться у повідомленні театру.

Був членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Лауреатом премії Національної спілки театральних діячів України імені Йосипа Гірняка, нагороджений орденом "Знак пошани", "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів.

З 1963 року Богдан Козак був актором театру імені Марії Заньковецької. Він вміло поєднував акторську справу з викладацькою діяльністю у театральній студії при театрі, був завідувачем кафедри театрознавства та акторської майстерності, а у 2004-2010 роках - деканом факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Богдан Козак (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)

Ролі у виставах

Богдан Козак зіграв понад 100 ролей у виставах як національної, так і перекладної світової драматургії.

Найвідоміші серед них:

Дон Хуан ("З коханням не жартують" П.Кальдерона)

Борис ("Доки сонце зійде, роса очі виїсть" М.Кропивницького)

Моцарт ("Моцарт і Сальєрі" О.Пушкіна)

Кларенс ("Річард III" В.Шекспіра)

Брянський ("Прапороносці" О.Гончара, Б.Антківа)

Задорожний ("Украдене щастя" І.Франка)

Тарєлкін ("Смерть Тарєлкіна" О.Сухово-Кобиліна)

Петро І ("Павло Полуботок" К.Буревія)

Возний ("Наталка Полтавка" І.Котляревського)

Відомий український музикант Святослав Вакарчук з сумом відреагував на звістку про смерть Богдана Козака.

Він написав, особисто пам'ятає його ще з львівської юності.

"Саме він в ті часи дозволив своїй студентці Поліні Войневич виконати в театрі романс, який потім вже всі ви взнали, як нашу пісню "Відпусти". То було її перше виконання, ще до запису в студії. Тому саме з цією піснею асоціювався у мене пан Богдан і з тим першим акторським курсом, який він виховав", - написав він.

Додамо, що богослужіння відбудеться сьогодні, 28 травня о 19:00 год у Львові в храмі Святої Трійці (вул. Тершаківців, 11а).

29 травня з 10.30 до 11.20 відбудеться прощання в Національному театрі імені Марії Заньковецької, о 12.00 поховання на Личаківському цвинтарі.

Богдан Козак (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)