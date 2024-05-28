"Гордость украинской культуры": умер народный артист Богдан Козак

Во Львове во вторник, 28 мая, на 84 году жизни умер народный артист Украины Богдан Козак. Он был одним из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Что известно о жизни актера

Богдан Козак родился 27 ноября 1940 года. Он был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко и актером Национального театра имени Марии Заньковецкой.

"Актер-аналитик. Острый ум и большое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкоана" - большая гордость украинской культуры", - отметил глава ОВА.

Максим Козицкий добавил, что Богдан Николаевич был образцом благородного отношения к профессии и учителем для многих актеров.

"Сегодня мы потеряли великого артиста, одного из корифеев нашей сцены и театрального педагога", - говорится в сообщении театра.

Был членом Научного общества имени Тараса Шевченко, Лауреатом премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Иосифа Гирняка, награжден орденом "Знак почета", "За заслуги" І, ІІ, ІІІ степеней.

С 1963 Богдан Козак был актером театра имени Марии Заньковецкой. Он умело совмещал актерское дело с преподавательской деятельностью в театральной студии при театре, был заведующим кафедрой театроведения и актерского мастерства, а в 2004-2010 годах - деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Богдан Козак (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)

Роли в спектаклях

Богдан Козак сыграл более 100 ролей в представлениях как национальной, так и переводной мировой драматургии.

Самые известные среди них:

Дон Хуан ("З коханням не жартують" П.Кальдерона)

Борис ("Доки сонце зійде, роса очі виїсть" М.Кропивницкого)

Моцарт ("Моцарт і Сальєрі" А.Пушкина)

Кларенс ("Річард III" В.Шекспира)

Брянский ("Прапороносці" О.Гончара, Б.Анткива)

Задорожный ("Украдене щастя" И.Франко)

Тарелкин ("Смерть Тарєлкіна" А.Сухово-Кобылина)

Петр I ("Павло Полуботок" К.Буревия)

Возной ("Наталка Полтавка" И.Котляревского)

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук с грустью отреагировал на новость о смерти Богдана Козака.

Он написал, что лично помнит его еще со львовской юности.

"Именно он в те времена позволил своей студентке Полене Войневич исполнить в театре романс, который потом уже все вы узнали, как нашу песню "Відпусти". Это было ее первое исполнение, еще до записи в студии. Поэтому именно с этой песней ассоциировался у меня господин Богдан и с тем первым актерским курсом, который он воспитал", - написал он.

Добавим, что богослужение состоится сегодня, 28 мая в 19:00 во Львове в храме Святой Троицы (ул. Тершаковцев, 11а).

29 мая с 10.30 до 11.20 состоится прощание в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, в 12.00 захоронение на Лычаковском кладбище.

Богдан Козак (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)