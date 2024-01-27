Горбунов показав кумедне фото з маленьким сином: разом займалися йогою

Як виявилося, ведучий почав займатися йогою. За словами Горбунова, він знову повернувся до такого виду фізичною активності через те, що почувається "якось не так", "через обстріли і загалом".

Шоумен зазначив, що йога - це не просто фізичні вправи. Вона, стверджує Горбунов, є спосіб медитації та розслаблення.

Горбунов показав, як займається йогою (скріншот)

"Йога допомагає зняти стрес, поліпшити концентрацію та самопочуття. А в наш час це особливо важливо", - зазначив артист.

А на одному з кадрів ведучий продемонстрував свого сина. Як виявилося, Іван вирішив "скласти компанію" своєму зірковому батьку.

"Правда момент із розслаблення перетворився на момент із суцільних приколів", - розповів Горбунов.

Горбунов показав кумедне фото з сином (скріншот)

Втім, ведучому усе ж вдалося позайматися йогою та долучити до цього маленького сина. На фото Горбунов та дитина виконували одну з асан та підняли ноги вгору. При цьому артист зазначив, що завдяки йозі можна відволікати дітей від смартфонів та інших пристроїв.

"Йога корисна не тільки для дорослих, але й для дітей. Вона допомагає розвивати силу, гнучкість і концентрацію, і звісно ж відволікти від гаджетів", - розповів шоумен.