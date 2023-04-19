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Горбатий кит мало не проковтнув дайвера під час зйомок косаток: ось як це виглядало

Колаж РБК-Україна: підводний фотограф ледь не опинився в пащі величезного горбатого кита
Автор: Володимир Костирін

Швейцарський дайвер Енді Шмід із Цюріха мало не опинився в пащі горбатого кита разом з оселедцем, яким вирішив поласувати гігантський мешканець глибин біля узбережжя Скверьов у Норвегії. Підводний фотограф фіксував косаток, що годуються, і не очікував появи нового голодного велета.

Про це повідомляє Mirror.

Дайвер був поруч зі зграєю оселедця, і за масою риби не бачив, як до них наближається горбатий кит. У певний момент рибки кинулися навсібіч, і одночасно з глибини вперед вирвалася величезна морська тварина з розкритою пащею.

Енді зізнається, що інцидент викликав у нього викид адреналіну, який "буквально зашкалював". Хоча підводний фотограф і розумів, що навіть якби він опинився в пащі кита - все одно не був би проковтнутий через свої розміри.

Так, вхід у шлунок у китів не настільки широкий, щоб туди могла потрапити доросла людина, і якби чоловік таки опинився всередині пащі тварини - морський велетень просто б його виплюнув.

Швейцарський підводний фотограф дивом уникнув пащі горбатого кита біля узбережжя Норвегії (фото: Andy Schmid Underwater Photography / CATERS NEWS)

"Я фотографував косаток, що годуються оселедцем у Норвегії, коли раптово з нізвідки з'явився голодний горбатий кит і кинувся прямо на шар з наживкою для оселедця, вилетівши з глибини, і його неможливо було побачити за всією рибою", - згадує він.

Ці моменти були зафіксовані на камеру.

Відео: норвезький горбатий кит мало не закусив підводним дайвером зі Швейцарії

Фотограф також розповів, що кожну зиму величезні одвірки оселедця мігрують з відкритого океану у фіорди північної Норвегії та залучають велику кількість великих хижаків, таких як косатки та горбаті кити.

"Спостерігати за тим, як косатки харчуються оселедцем, використовуючи так звану техніку годування каруселлю - дуже захоплююче, але це непросто через різні фактори, такі як обмежене світло і видимість, швидка дія, а також холодна поверхня та температура води", - пояснює Енді.

Чудові знімки косаток, горбатих китів та інших мешканців глибин в акваторії Норвегії Енді Шмід публікує у мережі. Ось які це видовищні кадри:

Косатки та кити, зняті біля узбережжя Норвегії (фото: facebook.com/andy.schmid.photography)

Тут варто нагадати, що випадки, коли кити пробують "на зубок" людину - іноді таки трапляються. Так, наприклад, кілька років тому біля узбережжя ПАР кит проковтнув дайвера, а потім виплюнув, і те, що відбувалося, теж потрапило на відео.

А також ми писали перед цим, що в Японії скелелаз в епічному герцю на горі відбився від ведмедя.

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твариникитНорвегия