RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Горбатый кит чуть не проглотил дайвера во время съемок косаток: вот как это выглядело

Коллаж РБК-Украина: подводный фотограф едва не оказался в пасти громадного горбатого кита
Автор: Владимир Костырин

Швейцарский дайвер Энди Шмид из Цюриха чуть не оказался в пасти горбатого кита вместе с сельдью, которой решил полакомиться гигантский обитатель глубин около побережья Скьверей в Норвегии. Подводный фотограф фиксировал кормящихся косаток, и не ожидал появления нового голодного исполина.

Об этом передает Mirror.

Дайвер находился рядом со стаей сельди, и за массой рыбы не видел, как к ним приближается горбатый кит. В определенный момент рыбешки ринулись в разные стороны, и одновременно из глубины вперед вырвалось огромное морское животное с раскрытой пастью.

Энди признается, что инцидент вызвал у него выброс адреналина, который "буквально зашкаливал". Хотя подводный фотограф и понимал, что даже если бы он оказался в пасти кита - все равно бы не был проглочен из-за своих размеров.

Так, вход в желудок у китов не настолько широкий, чтобы туда мог попасть взрослый человек, и если бы мужчина таки оказался внутри пасти животного - морской исполин бы просто его выплюнул.

Швейцарский подводный фотограф чудом избежал пасти горбатого кита у побережья Норвегии (фото: Andy Schmid Underwater Photography / CATERS NEWS)

"Я фотографировал косаток, кормящихся сельдью в Норвегии, когда внезапно из ниоткуда появился голодный горбатый кит и бросился прямо на шар с наживкой для сельди, вылетев из глубины, и его невозможно было увидеть за всей рыбой", - вспоминает он.

Эти моменты были запечатлены на камеру.

Видео: норвежский горбатый кит чуть не закусил подводным дайвером из Швейцарии

Фотограф также рассказал, что каждую зиму огромные косяки сельди мигрируют из открытого океана во фьорды северной Норвегии и привлекают большое количество крупных хищников, таких как косатки и горбатые киты.

"Наблюдать за тем, как косатки питаются сельдью, используя так называемую технику кормления каруселью - очень увлекательно, но это непросто из-за различных факторов, таких как ограниченный свет и видимость, быстрое действие, а также холодная поверхность и температура воды", - объясняет Энди.

Потрясающие снимки косаток, горбатых китов и других обитателей глубин в акватории Норвегии Энди Шмид публикует в сети. Вот какие это зрелищные кадры:

Косатки и киты, снятые у побережья Норвегии (фото: facebook.com/andy.schmid.photography)

Тут стоит напомнить, что случаи, когда киты пробуют "на зубок" человека - время от времени случаются. Так, например, несколько лет назад у побережья ЮАР кит проглотил дайвера, а потом выплюнул, и происходящее тогда тоже попало на видео.

А также мы писали перед этим, что в Японии скалолаз в эпичной схватке на горе отбился от медведя.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариникитНорвегия