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В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

Новина українською →
Польша, Четверг 30 июня 2022 22:55
В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине Коллаж РБК-Украина: в горах Польши из-за молнии погиб 21-летний украинец
Автор: Владимир Костырин

В польских Татрах в горах произошел трагический случай с 21-летним украинцев - во время сильной грозы в парня на вершине попала молния, и пострадавшего экстренно госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Об этом передает польское издание polsatnews.pl.

Чрезвычайное происшествие случилось вчера в три часа дня на вершине горы Гевонт.

Группу туристов в горах застало погодное ненастье - разбушевалась гроза и мощный ливень. Одна из молний попала в молодого человека, который с остальными совершал подъем и был в это время на вершине.

Люди вызвали спасателей. На место происшествия были направлены пять парамедиков на вертолете, сделавших передовую реанимацию.

В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершинеВ горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

В польских Татрах на горе Гевонт молодого украинца ударила молния (фото: facebook.com/1909.topr)

"Пациента во время реанимации забрал вертолет и переправил в скорую на посадку Закопане. К сожалению, туриста объявили мертвым в больнице в 7 часов вечера", - рассказали в Волонтерской спасательной службе Татра TOPR.

Трагический инцидент произошел всего в нескольких метрах от креста на вершине Гевонта.

Этот большой металлический крест на Большом Гевонте был смонтирован в 1901 году, а само место является объектом паломничества.

Обратим внимание, что габаритные металлические предметы во время грозы могут притягивать молнии и спровоцировать разряд.

В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

ЧП на горе Гевонт произошло на самой вершине (фото: facebook.com/1909.topr)

Позже выяснилось, что погибшим в результате удара молнии был гражданин Украины.

Польские стражи порядка сейчас ищут свидетелей, чтобы опросить и установить все обстоятельства.

В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершинеВ горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

Спасти жизнь 21-летнему украинцу после удара молнии в горах не удалось (фото: facebook.com/1909.topr)

Справка о Татрах и Гевонте

Татры являются самой высокой частью Карпатских гор. Около трех четвертей Татры расположены на территории Словакии и только 25% - в Польше. Длина горной пряди по прямой простирается на 53 км, вдоль главного хребта - около 80 км.

Самая высокая точка на Словацкой территории называется гора Герлаховский штит - 2655 метров, а на польской территории - гора Рисы.

В общей сложности Татры насчитывают 25 пиков выше 2500 м.

Горный массив Гевонт полностью находится на территории Польши, и его самая большая высота - 1895 м. А всего включает в себя 3 вершины: Малый Гевонт (1728 м), Большой Гевонт (1895 м) и Длинный Гевонт (1867 м).

В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

Крест на вершине горы Большой Гевонт (фото: Opioła Jerzy / uk.wikipedia.org)

Что делать при грозе в горах

  • Спасатели советуют путешественникам в горах перед подъемом ознакомиться с прогнозом погоды. Кроме информации от синоптиков, о вероятности грозы свидетельствуют темно-свинцовые тучи, раскаты грома, которые приближаются.
  • Если вы все же попали в эпицентр грозы, не нужно прятаться от молний в отдельно стоящие объекты, такие как одинокая скала, одинокое дерево, прочее.
  • Чтобы не притянуть на себя молнию, в поход лучше не брать с собой большие, габаритные металлические предметы, которые действительно могут спровоцировать разряд молнии.
  • В горной местности в таких погодных ситуациях следует избавиться рюкзака и присесть на корточки, сгруппироваться и переждать грозу.
  • Не рекомендуется в этот период пользоваться электронными приборами, использовать радиостанции или звонить.

Кстати, аналогичные правила действуют и в лесной местности.

Напомним, что 29 июня под Киевом в Вышгородском районе возле села Демидов молния попала в мост через реку Ирпень и вызвала детонацию, в результате чего погиб один человек, и еще двое пострадали.

Ранее сообщалось, что 1 июня под Ровно в 38-летнюю женщину попала молния во время грозы, и сейчас она в больнице в критическом состоянии. Как объяснили медики, после получения удара пострадавшая включила телефон и сама вызвала "скорую помощь".

Добавим также, перед этим спасатели ГСЧС рассказали, как вести себя в грозу.

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