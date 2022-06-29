В результате повреждения моста под Киевом погиб человек, есть пострадавшие
Фото: в результате повреждения моста под Киевом погиб человек, есть пострадавшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Вышегородском районе Киевской области непогода разрушила мост через реку Ирпень. Известно о погибшем человеке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Непогода разрушила мост через реку Ирпень в Вышгородском районе, возле села Демидов.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - пишет пресс-служба.
Сейчас на месте работают спасатели. Следователи выясняют причину инцидента.
"Движение транспорта через мост временно ограничено", - добавляет ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в столице и Киевской области бушует сильная непогода. В городе возникли сильные подтопления.