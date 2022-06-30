У горах Польщі блискавкою вбило молодого українця. Був біля хреста на самій вершині

У польських Татрах в горах стався трагічний випадок з 21-річним українцем - під час сильної грози хлопця на вершині уразила блискавка, і потерпілого екстрено госпіталізували, проте медикам не вдалося врятувати йому життя.

Про це передає польське видання polsatnews.pl .

Надзвичайна подія сталася вчора о третій годині дня на вершині гори Гевонт.

Групу туристів в горах застала погодна негода - розбушувалася гроза і потужна злива. Одна з блискавок влучила в молодого чоловіка, який з іншими здійснював підйом і був в цей час на вершині.

Люди викликали рятувальників. На місце події були направлені п'ять парамедиків на вертольоті, які зробили передову реанімацію.

У польських Татрах на горі Гевонт молодого українця уразило блискавкою (фото: facebook.com/1909.topr)

"Пацієнта під час реанімації забрав вертоліт і переправив у швидку на посадку Закопане. На жаль, туриста оголосили мертвим у лікарні о 7 годині вечора", - розповіли у Волонтерській рятувальній службі Татра.

Трагічний інцидент стався всього в декількох метрах від хреста на вершині Гевонта.

Цей великий металевий хрест на великому Гевонті був змонтований в 1901 році, а саме місце є об'єктом паломництва.

Звернемо увагу, що габаритні металеві предмети під час грози можуть притягувати блискавки та спровокувати розряд.

НП на горі Гевонт сталася на самій вершині (фото: facebook.com/1909.topr)

Пізніше з'ясувалося, що загиблим в результаті удару блискавки був громадянин України.

Польські правоохоронці зараз шукають свідків, щоб опитати та встановити всі обставини.

Врятувати життя 21-річному українцю після удару блискавки в горах не вдалося (фото: facebook.com/1909.topr)

Довідка про Татри та Гевонт

Татри є найвищою частиною Карпатських гір. Близько трьох чвертей Татри розташовані на території Словаччини і лише 25% - у Польщі. Довжина гірського пасма по прямій простягається на 53 км, вздовж головного хребта - близько 80 км.

Найвища точка на словацькій території називається гора Герлаховський штит - 2655 метрів, а на польській території - гора Риси.

В цілому Татри налічують 25 піків вище 2500 м.

Гірський масив Гевонт повністю знаходиться на території Польщі, і його найбільша висота - 1895 м.а всього включає в себе 3 вершини: Малий Гевонт (1728 м), Великий Гевонт (1895 м) і Довгий Гевонт (1867 м).

Хрест на вершині гори Великий Гевонт (фото: Opioła Jerzy / uk.wikipedia.org)

Що робити при грозі в горах

Рятувальники радять мандрівникам в горах перед підйомом ознайомитися з прогнозом погоди. Крім інформації від синоптиків, про ймовірність грози свідчать темно-свинцеві хмари, гуркіт грому, які наближаються.

Якщо ви все ж потрапили в епіцентр грози, не потрібно ховатися від блискавок в об'єкти, що стоять окремо, такі як одинока скеля, одиноке дерево тощо.

Щоб не притягнути на себе блискавку, в похід краще не брати з собою великі, габаритні металеві предмети, які дійсно можуть спровокувати розряд блискавки.

У гірській місцевості в таких погодних ситуаціях слід позбутися рюкзака і присісти навпочіпки, згрупуватися і перечекати грозу.

Не рекомендується в цей період користуватися електронними приладами, використовувати радіостанції або дзвонити.

До речі, аналогічні правила діють і в лісовій місцевості.