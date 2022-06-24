Опасная погода в Украине: спасатели рассказали, как вести себя в грозу

В Украине солнечная погода чередуется пасмурной с грозовыми дождями, а в некоторых областях синоптики предупреждают о граде и шквалах. Во время опасных метеорологических условий спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды, и дали полезные советы о поведении в грозу.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram -канале.

Ранее сообщалось, что 1 июня под Ровно в 38-летнюю женщину попала молния во время грозы, и сейчас она в больнице в критическом состоянии. Как объяснили медики, после получения удара пострадавшая включила телефон и сама вызвала "скорую помощь".

Напомним, что согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек. К сожалению, в Украине также происходят трагические случаи.

Также мы писали, что в прошлом году под Черкассами молния убила двух людей, которые нарушили элементарные правила безопасности.