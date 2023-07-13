Гора шоколадного печива за 33 гривні. Тримайте швидкий рецепт

Інгредієнти

Щоб приготувати печиво за копійки, вам знадобляться:

яйце - 1 шт.

цукор - 100 г

ванільний цукор

сіль

рослинна олія - 70 мл

вода - 50 мл

борошна - 250 г

какао - 20 г

розпушувач - 8 г

цукрова пудра

Як готувати

Спочатку потрібно в миску вбити яйце, додати цукор, ваніль та дрібку солі. Потім додати олію та воду, перемішати.

Після цього треба просіяти борошно, додати какао-порошок та розпушувач. Замішати тісто. Потім поділити тісто на частинки та сформувати кульки, обваляти в цукровій пудрі та покласти на деко. Також можна присипати пудрою печиво для краси.

Далі поставити печиво в духовку та випікати 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

Як стверджує авторка рецепта, ця кількість печива обійдеться вам в 33 гривні.