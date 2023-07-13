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Гора шоколадного печива за 33 гривні. Тримайте швидкий рецепт

Як приготувати шоколадне печива (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Бюджетне шоколадне печиво точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.

Рецептом поділилася фудблогер Наталія Жук у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати печиво за копійки, вам знадобляться:

  • яйце - 1 шт.
  • цукор - 100 г
  • ванільний цукор
  • сіль
  • рослинна олія - 70 мл
  • вода - 50 мл
  • борошна - 250 г
  • какао - 20 г
  • розпушувач - 8 г
  • цукрова пудра

Як готувати

Спочатку потрібно в миску вбити яйце, додати цукор, ваніль та дрібку солі. Потім додати олію та воду, перемішати.

Після цього треба просіяти борошно, додати какао-порошок та розпушувач. Замішати тісто. Потім поділити тісто на частинки та сформувати кульки, обваляти в цукровій пудрі та покласти на деко. Також можна присипати пудрою печиво для краси.

Далі поставити печиво в духовку та випікати 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

Як стверджує авторка рецепта, ця кількість печива обійдеться вам в 33 гривні.

Раніше ми писали про те, як приготувати чорничний чизкейк.

Також читайте, як приготувати дуже смачне печиво "вушка".

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