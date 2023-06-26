Готуємо дуже смачне печиво "вушка": простий рецепт з мінімумом інгредієнтів (відео)
Смак печива "вушка" відомий нам ще з дитинства. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне, що готується легко та з доступних інгредієнтів.
Рецептом печива "вушка" поділилася фудблогер Катерина під ніком recepty_przepisy у своєму Instagram.
Інгредієнти
Щоб приготувати дуже смачне печиво "вушка", вам знадобляться:
- кисломолочного м’який сир - 500 г
- м’яке вершкове масло - 200 г
- яйце - 1 шт
- розпушувач -1 ч. л.
- ванільний цукор - 1 ч. л.
- дрібка солі
- цукор - 140 г
- борошно - 430-450 г
- кориця на смак
Як готувати
Для початку потрібно в мисці з’єднати сир та масло, збити блендером. Потім додати яйце, сіль, ванільний цукор, цукор, змішати.
Після цього всипати частину борошна з розпушувачем, замісити однорідне, м’яке тісто, яке трішки липне до рук. Борошно додавати поступово, орієнтуючись на консистенцію тіста, його кількість залежить від вологості сиру.
Далі загорнути тісто у плівку та поставити у холодильник на 1,5 години. Після цього розділити на дві частини. Розкачати тісто у вздовж в прямокутник, товщиною приблизно 0,5 см.
Потім посипати цукром з корицею та скласти корж з двох сторін до центру, потім знову один на другий. Рулет порізати на "вушка", товщиною 1 см.
Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 200 градусів, близько 25 хвилин, до гарного рум’яного кольору.
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