Гора шоколадного печенья за 33 гривны. Держите быстрый рецепт

Бюджетное шоколадное печенье точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.
Рецептом поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.
Чтобы приготовить печенье за копейки вам понадобятся:
Сначала нужно в миску вбить яйцо, добавить сахар, ваниль и щепотку соли. Затем добавить растительное масло и воду, перемешать.
После этого нужно просеять муку, добавить какао-порошок и разрыхлитель. Замесите тесто. Затем разделить его на части и сформовать шарики, обвалять в сахарной пудре и положить на противень. Также можно присыпать пудрой печенье для красоты.
Затем поставить печенье в духовку и выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
По словам автора рецепта, это количество печенья обойдется вам в 33 гривны.
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