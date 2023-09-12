Гора лінивих пиріжків з мінімуму інгредієнтів: м'які та ніжні, як пух!

Приготувати гору смачних і ніжних пиріжків можна за одну годину. І для цього вам не потрібно буде витрачати багато часу на випічку, а набір продуктів для цих лінивих пиріжків - зовсім мінімальний.
Як приготувати гору лінивих пиріжків з картоплі - читайте у матеріалі Styler нижче.
Картоплю очистити, нарізати та скласти в каструлю. Залити окропом та поставити на вогонь. Варимо до готовності, наприкінці додаємо ложку солі та розчиняємо. Потім знімаємо каструлю з вогню.
Зливаємо відвар в окремий посуд і розминаємо картоплю у пюре. Розбиваємо 1 яйце, додаємо цукор та дріжджі. Дріжджі потрібно додавати в теплу картоплю. Потім додаємо охолоджений картопляний відвар, і все ще раз добре перемішуємо.
Борошно просіюємо та додаємо частинами, замішуємо тісто. Воно має бути ніжним і сильно прилипати до рук. Як тільки тісто збереться в купку, додаємо олію і ще раз обминаємо.
Накриваємо миску з рушником тестом і залишаємо на 45 хвилин в теплому місці для підйому. Далі тісто викладаємо на робочу поверхню, присипану мукою. Обминаємо тісто і ділимо на частини.
Кожну частину скочуємо в кульку. Руки можна змастити олією або борошном.
У глибоку сковороду наливаємо олію, як для фритюру. Кульки викладаємо в гарячу олію та зменшуємо вогонь до середнього. Пиріжки швидко збільшуються в об'ємі та швидко стають рум'яними. Смажимо їх з двох боків, а потім викладаємо на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.
Перед кожною закладкою розжарюємо масло, а потім одразу зменшуємо вогонь до середнього - щоб пиріжки не згоріли.
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