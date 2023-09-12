UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гора лінивих пиріжків з мінімуму інгредієнтів: м'які та ніжні, як пух!

Як приготувати гору лінивих пиріжків з картоплі (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати гору смачних і ніжних пиріжків можна за одну годину. І для цього вам не потрібно буде витрачати багато часу на випічку, а набір продуктів для цих лінивих пиріжків - зовсім мінімальний.

Як приготувати гору лінивих пиріжків з картоплі - читайте у матеріалі Styler нижче.

Що вам знадобиться:

  • Картопля очищена - 500 г
  • Відвар картопляний - 300 мл
  • Сіль - 1 ст. ложка
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Сухі дріжджі - 1 ч. ложка (7 г)
  • Борошно - 500-550 г
  • Рослинна олія - 2 ст. ложки
  • За бажанням можна додати кріп та чорний мелений перець

Як приготувати ліниві пиріжки

Картоплю очистити, нарізати та скласти в каструлю. Залити окропом та поставити на вогонь. Варимо до готовності, наприкінці додаємо ложку солі та розчиняємо. Потім знімаємо каструлю з вогню.

Зливаємо відвар в окремий посуд і розминаємо картоплю у пюре. Розбиваємо 1 яйце, додаємо цукор та дріжджі. Дріжджі потрібно додавати в теплу картоплю. Потім додаємо охолоджений картопляний відвар, і все ще раз добре перемішуємо.

Борошно просіюємо та додаємо частинами, замішуємо тісто. Воно має бути ніжним і сильно прилипати до рук. Як тільки тісто збереться в купку, додаємо олію і ще раз обминаємо.

Накриваємо миску з рушником тестом і залишаємо на 45 хвилин в теплому місці для підйому. Далі тісто викладаємо на робочу поверхню, присипану мукою. Обминаємо тісто і ділимо на частини.

Кожну частину скочуємо в кульку. Руки можна змастити олією або борошном.

У глибоку сковороду наливаємо олію, як для фритюру. Кульки викладаємо в гарячу олію та зменшуємо вогонь до середнього. Пиріжки швидко збільшуються в об'ємі та швидко стають рум'яними. Смажимо їх з двох боків, а потім викладаємо на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

Перед кожною закладкою розжарюємо масло, а потім одразу зменшуємо вогонь до середнього - щоб пиріжки не згоріли.

 

До речі, ми писали про те, як приготувати ніжний торт "Капучино" без випічки.

А ще розповідали про те, які помилки у приготуванні страв роблять усі люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рікприготування страввыпечка