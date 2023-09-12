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Гора ленивых пирожков из минимума ингредиентов: мягкие и нежные, как пух!

Как приготовить гору ленивых пирожков из картофеля (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить гору вкусных и нежных пирожков можно буквально за один час. И для этого вам не нужно будет тратить много времени на выпечку, а набор продуктов для этих ленивых пирожков - совсем минимальный.

Как приготовить гору ленивых пирожков из картофеля - читайте в материале Styler ниже.

Что вам понадобится:

  • Картофель очищенный - 500 г
  • Отвар картофельный - 300 мл
  • Соль - 1 ст. ложка
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Сухие дрожжи - 1 ч. ложка (7 г)
  • Мука - 500-550 г
  • Растительное масло - 2 ст. ложки
  • По желанию можно добавить укроп и черный молотый перец

Как приготовить ленивые пирожки

Картофель очистить, нарезать и сложить в кастрюлю. Залить кипятком и поставить на огонь. Варим до готовности, в конце добавляем ложку соли и растворяем. Потом снимаем кастрюлю с огня.

Сливаем отвар в отдельную посуду и разминаем картофель в пюре. Разбиваем 1 яйцо, добавляем сахар и дрожжи. Дрожжи нужно добавлять в теплый картофель. Потом добавляем охлажденный картофельный отвар, и все еще раз хорошо перемешиваем.

Муку просеиваем и добавляем частями, замешиваем тесто. Оно должно быть нежным и сильно прилипать к рукам. Как только тесто соберется в кучу, добавляем растительное масло и еще раз обминаем.

Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 45 минут в теплом месте для подъема. Далее тесто выкладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Обминаем тесто и делим на части.

Каждую часть скатываем в шарик. Руки можно смазать растительным маслом или мукой.

В глубокую сковороду наливаем масло, как для фритюра. Шарики выкладываем в горячее масло и убавляем огонь до среднего. Пирожки быстро увеличиваются в объеме и быстро становятся румяными. Жарим их с двух сторон, а потом выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Перед каждой закладкой раскаляем масло, а потом сразу убавляем огонь до среднего - чтобы пирожки не сгорели.

 

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить нежный торт "Капучино" без выпечки.

А еще рассказывали о том, какие ошибки в приготовлении блюд делают все люди.

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