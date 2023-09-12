Гора ленивых пирожков из минимума ингредиентов: мягкие и нежные, как пух!

Приготовить гору вкусных и нежных пирожков можно буквально за один час. И для этого вам не нужно будет тратить много времени на выпечку, а набор продуктов для этих ленивых пирожков - совсем минимальный.
Как приготовить гору ленивых пирожков из картофеля - читайте в материале Styler ниже.
Картофель очистить, нарезать и сложить в кастрюлю. Залить кипятком и поставить на огонь. Варим до готовности, в конце добавляем ложку соли и растворяем. Потом снимаем кастрюлю с огня.
Сливаем отвар в отдельную посуду и разминаем картофель в пюре. Разбиваем 1 яйцо, добавляем сахар и дрожжи. Дрожжи нужно добавлять в теплый картофель. Потом добавляем охлажденный картофельный отвар, и все еще раз хорошо перемешиваем.
Муку просеиваем и добавляем частями, замешиваем тесто. Оно должно быть нежным и сильно прилипать к рукам. Как только тесто соберется в кучу, добавляем растительное масло и еще раз обминаем.
Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 45 минут в теплом месте для подъема. Далее тесто выкладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Обминаем тесто и делим на части.
Каждую часть скатываем в шарик. Руки можно смазать растительным маслом или мукой.
В глубокую сковороду наливаем масло, как для фритюра. Шарики выкладываем в горячее масло и убавляем огонь до среднего. Пирожки быстро увеличиваются в объеме и быстро становятся румяными. Жарим их с двух сторон, а потом выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Перед каждой закладкой раскаляем масло, а потом сразу убавляем огонь до среднего - чтобы пирожки не сгорели.
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