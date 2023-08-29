Ці помилки у приготуванні страв роблять майже всі люди: ви точно будете здивовані!

Навички приготування страв люди зазвичай вбирають у своїй сім'ї, навчаються з різних кулінарних шоу, дивляться рецепти приготування в інтернеті або ж дізнаються методи готування у своїх друзів. І часом кулінарні помилки використовуються рік у рік і людина навіть не підозрює, що сильно ускладнює собі життя.

Які помилки у приготуванні страв допускають майже всі люди - читайте в матеріалі Styler.

Фольга не має "правильної" сторони

У фольги є дві сторони - блискуча та матова. І в багатьох рецептах кулінари рекомендують готувати страви лише на блискучому боці. Але насправді матова сторона на фользі з'являється через особливості штампування на заводі виробника. І викладати продукти можна на будь-яку сторону.

Неправильно додаємо сир у пасту

Здавалося б, що складного в приготуванні пасти. Відварили макарони, злили, поклали на тарілку та посипали тертим сиром. І це - неправильно!

Коли паста зварилася, зливають воду, але невелику кількість рідини залишають. Коли макарони посипають тертим сиром, цю рідину з під варіння додають і ретельно перемішують страву.

Річ у тому, що в цій воді є невелика кількість крохмалю, який допомагає сиру "приклеїтися" до макаронів.

Додаємо в салат цибулю, яку щойно нарізали

Скільки разів ми псували смак салату, до якого входить цибуля. Але цей сирий овоч додавати в їжу без обробки не варто - у цибулі дуже різкий смак, який переб'є смак решти інгредієнтів, а ще викличе печію.

Киньте цибулю в крижану воду на 10 хвилин і присипте сіллю. Або ж - залийте на 2-3 хвилини окропом. Після такої обробки піде сильна гіркота і навіть з'являться солодкуваті нотки.

Помішуємо рис під час варіння

Найпростіший спосіб зіпсувати рис - це його рухати під час приготування. Лопаткою чи ложкою є ризик пошкодити та навіть зламати ніжні зернятка. І крупа звариться нерівномірно, а замість розсипчастого рису ви отримаєте липку кашу.

Доводимо воду до кипіння, зменшуємо вогонь, засипаємо рис і залишаємо його томитися на повільному вогні. До речі, справжній плов готують саме так.

Картопля на деку

Картопля в духовці відмінно просмажиться і буде смачною, якщо ви забезпечите доступ повітря з усіх боків. І на деку так точно не вийде, тому що одна сторона буде притиснута до поверхні. Тому зверху на лист поставте решітку і смак вашої страви вас точно здивує.

Яєчня з холодних яєць

Вранці вийняли яйця з холодильника й одразу почали готувати сніданок. А потім дивуємося, чому яєчня вийшла не дуже смачною.

Річ у тому, що холодному білку знадобиться значно більше часу, щоби повністю просмажитися. Жовток за цей час встигне звернутися і стане твердим.

Щоб отримати твердий білок і рідкий жовток, використовуйте цей лайфхак: потримайте яйця за кімнатної температури, щоб вони зігрілися, а при жарінні додайте на сковороду трохи води, потім закрийте кришкою.

Повітря в пельменях

Якщо ви робите пельмені самостійно, вам потрібно знати один важливий секрет. При ліпленні пельменя необхідно позбутися всього зайвого повітря. Інакше у процесі варіння пельмені лопатимуться.

Ріжемо лисички перед смаженням

Гриби будуть соковитими та смачними лише в тому випадку, якщо ви не нарізатимете їх тонкими скибочками перед приготуванням. У процесі смаження гриби зменшуються в розмірах і дрібно нашатковані швидко втрачають свій смак та текстуру.

Великі гриби наріжте на 4 частини, а гриби неправильної форми, такі як лисички або гливи, не ріжуть, а рвуть руками. І постарайтеся правильно вибирати сковороду: якщо грибів буде дуже багато, то вони будуть не смажитися, а тушкуватися.