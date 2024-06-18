Google без зайвих слів. Прості поради, які допоможуть відключити голосовий помічник на смартфоні Android

Як вимкнути Google Assistant на Android-смартфоні

Він запускається у додатку Google. Натисніть на своє зображення профілю у верхньому правому куті та виберіть пункт "Параметри". Ви також можете скористатися самим Google Assistant, щоб потрапити до налаштувань. Просто скажіть: "Окей, Google, відкрий налаштування Google Assistant".

У верхній частині з'явиться "Популярні налаштування". Прокрутіть його трохи вниз і знайдіть розділ "Всі налаштування", де всі параметри будуть розташовані за абеткою. У цьому розділі виберіть "Загальні". Нарешті, натисніть на перемикач поруч з "Google Assistant", щоб вимкнути цю функцію.

Як відключити Google Assistant на Android-смартфоні (фото: Lifehacker)

Як вимкнути голосові команди "Гей, Google" для Google Assistant на Android

Можливо, ви вважаєте, що Google Assistant все ж таки корисний, але вам не подобається, що він випадково активується, коли ви не вимовляли команду "Привіт, Google" або "Окей, Google".

У такому випадку ви можете вимкнути лише голосову активацію та продовжувати користуватися Google Assistant через додаток. Для цього знову відкрийте застосунок Google, натисніть свою аватарку в правому верхньому кутку і виберіть "Налаштування". Потім перейдіть до "Google Assistant", далі "Hey Google та Voice Match" і відключіть функцію "Hey Google".

Як вимкнути голосові команди (фото: Lifehacker)

Як вимкнути Google Assistant на розумних колонках Google Home або Nest

Хоча повністю відключити Google Assistant на розумних колонках Google Home або Nest не можна, ви можете заглушити мікрофон. Тоді колонка перестане вас слухати та реагувати на гарячі слова "Привіт, Google" або "Окей, Google".

На задній панелі колонок Google Home або Google Nest є мікрофонна кнопка. На Google Home Mini та Google Nest Mini вона знаходиться поруч із шнуром живлення.

Натисніть на неї, і пристрій миттєво вимкнеться, а Google Assistant перестане працювати. Коли ви захочете знову користуватися голосовим помічником, просто натисніть кнопку мікрофона ще раз.