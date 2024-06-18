Google без лишних слов. Простые советы, которые помогут отключить голосовой помощник на смартфоне Android

Как отключить Google Assistant на Android-смартфоне

Он запускается в приложении Google. Нажмите на свое изображение профиля в правом верхнем углу и выберите пункт "Настройки". Вы также можете воспользоваться самим Google Assistant, чтобы попасть в настройки. Просто скажите: "Окей, Google, открой настройки Google Assistant".

В верхней части появится раздел "Популярные настройки". Прокрутите его немного вниз и найдите раздел "Все настройки", где все параметры будут расположены по алфавиту. В этом разделе выберите пункт "Общие". Наконец, нажмите на переключатель рядом с "Google Assistant", чтобы отключить эту функцию.

Как отключить Google Assistant на Android-смартфоне (фото: Lifehacker)

Как отключить голосовые команды "Эй, Google" для Google Assistant на Android

Возможно, вы считаете, что Google Assistant все же полезен, но вам не нравится, что он случайно активируется, когда вы не произносили команду "Привет, Google" или "Окей, Google".

В таком случае вы можете отключить только голосовую активацию и продолжать пользоваться Google Assistant через приложение. Для этого снова откройте приложение Google, нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Затем перейдите в "Google Assistant", далее "Hey Google и Voice Match" и отключите функцию "Hey Google".

Как отключить голосовые команды (фото: Lifehacker)

Как отключить Google Assistant на умных колонках Google Home или Nest

Хотя полностью отключить Google Assistant на умных колонках Google Home или Nest нельзя, вы можете заглушить микрофон. Тогда колонка перестанет вас слушать и реагировать на горячие слова "Привет, Google" или "Окей, Google".

На задней панели колонок Google Home или Google Nest есть кнопка микрофона. На Google Home Mini и Google Nest Mini она располагается рядом с шнуром питания.

Нажмите на нее, и устройство мгновенно отключится, а Google Assistant перестанет работать. Когда вы снова захотите пользоваться голосовым помощником, просто нажмите кнопку микрофона еще раз.