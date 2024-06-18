Google без лишних слов. Простые советы, которые помогут отключить голосовой помощник на смартфоне Android

Теоретически, Google Assistant является полезной частью экосистемы Android. Он помогает устанавливать напоминания, совершать звонки и даже определять песни. Но с другой стороны, если вы больше не видите в нем необходимости, его можно отключить на вашем Android-смартфоне.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Он запускается в приложении Google. Нажмите на свое изображение профиля в правом верхнем углу и выберите пункт "Настройки". Вы также можете воспользоваться самим Google Assistant, чтобы попасть в настройки. Просто скажите: "Окей, Google, открой настройки Google Assistant".
В верхней части появится раздел "Популярные настройки". Прокрутите его немного вниз и найдите раздел "Все настройки", где все параметры будут расположены по алфавиту. В этом разделе выберите пункт "Общие". Наконец, нажмите на переключатель рядом с "Google Assistant", чтобы отключить эту функцию.
Как отключить Google Assistant на Android-смартфоне (фото: Lifehacker)
Возможно, вы считаете, что Google Assistant все же полезен, но вам не нравится, что он случайно активируется, когда вы не произносили команду "Привет, Google" или "Окей, Google".
В таком случае вы можете отключить только голосовую активацию и продолжать пользоваться Google Assistant через приложение. Для этого снова откройте приложение Google, нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Затем перейдите в "Google Assistant", далее "Hey Google и Voice Match" и отключите функцию "Hey Google".
Как отключить голосовые команды (фото: Lifehacker)
Хотя полностью отключить Google Assistant на умных колонках Google Home или Nest нельзя, вы можете заглушить микрофон. Тогда колонка перестанет вас слушать и реагировать на горячие слова "Привет, Google" или "Окей, Google".
На задней панели колонок Google Home или Google Nest есть кнопка микрофона. На Google Home Mini и Google Nest Mini она располагается рядом с шнуром питания.
Нажмите на нее, и устройство мгновенно отключится, а Google Assistant перестанет работать. Когда вы снова захотите пользоваться голосовым помощником, просто нажмите кнопку микрофона еще раз.
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