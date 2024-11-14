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Google запускає окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу

iPhone отримав власний додаток Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У четвер Google випустив окремий додаток для свого AI-помічника Gemini на iOS по всьому світу. Досі користувачі iOS могли спілкуватися з цією технологією штучного інтелекту лише через застосунок Google або мобільну версію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Можливості Gemini на iPhone

Таким чином, тепер на головному екрані вашого iPhone є значок Gemini, і вам не доведеться відкривати застосунок Google і перемикатися між вкладками або використовувати ярлик віджету пошуку.

Тим часом, інтерфейс Gemini на iOS тепер відповідає досвіду Android з мінімалістичним домашнім екраном, на якому є привітання "Hello" і який дещо нагадує простоту Google Search. Ви можете отримати доступ до історії своїх чатів у верхньому лівому куті, а текстове поле внизу також було спрощено до "Запитай Gemini".

Google позиціонує додаток як навчальний посібник та генератор зображень з використанням Imagen 3, при цьому ви можете робити знімки та прикріплювати їх до свого запиту.

Розширення Gemini дозволяють вам отримувати доступ до даних із різних додатків (фото: 9to5Google)

Цей додаток особливо примітний тим, що він приносить Gemini Live на iPhone після його дебюту на Android у вересні. Ви можете вести природну розмову зі здатністю переривати Gemini, щоб ставити запитання або вводити нову інформацію, а також міняти тему.

Live Activity дозволяє вам спілкуватися з Gemini Live під час використання інших додатків і коли iPhone заблоковано.

Ви також можете вибрати один із 10 голосів, який застосовується до всіх відповідей Gemini. На момент запуску підтримуються такі мови: англійська, іспанська, французька, німецька, хінді, португальська, арабська, італійська, індонезійська, японська, турецька та в'єтнамська.

Безкоштовний додаток Google Gemini доступний 35 мовами по всьому світу, починаючи з сьогоднішнього дня, в App Store. Тим часом Gemini залишиться доступним у застосунку Google, якщо ви хочете продовжити використовувати цей метод, або в мобільній версії.

Існує 10 різних голосів для відповідей від Gemini (фото: 9to5Google)

Нагадаємо, що Google готує другу версію Gemini.

А ще у нас є матеріал про те, чим відрізняється пошуковик ChatGPT Search від Open AI.

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