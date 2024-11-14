Google запускает отдельное приложение Gemini на iOS для пользователей по всему миру

Возможности Gemini на iPhone

Таким образом, теперь на главном экране вашего iPhone есть значок Gemini, и вам не придется открывать приложение Google и переключаться между вкладками или использовать ярлык виджета поиска.

Между тем, пользовательский интерфейс Gemini на iOS теперь соответствует опыту Android с минималистичным домашним экраном, на котором есть приветствие "Hello" и который несколько напоминает простоту Google Search. Вы можете получить доступ к истории своих чатов в верхнем левом углу, а текстовое поле внизу также было упрощено до "Спроси Gemini".

Google позиционирует приложение как учебное пособие и генератор изображений с использованием Imagen 3, при этом вы можете делать снимки и прикреплять их к своему запросу. Расширения Gemini позволяют вам получать доступ к данным из YouTube, Google Maps, Gmail, Календаря и других сторонних сервисов.

Это приложение особенно примечательно тем, что оно приносит Gemini Live на iPhone после его дебюта на Android в сентябре. Вы можете вести естественный разговор со способностью прерывать Gemini, чтобы задавать вопросы или вводить новую информацию, а также менять тему.

Live Activity позволяет вам общаться с Gemini Live во время использования других приложений и когда iPhone заблокирован.

Вы также можете выбрать один из 10 голосов, который применяется ко всем ответам Gemini. На момент запуска поддерживаются следующие языки: английский, испанский, французский, немецкий, хинди, португальский, арабский, итальянский, индонезийский, японский, турецкий и вьетнамский.

Само бесплатное приложение Google Gemini доступно на 35 языках по всему миру, начиная с сегодняшнего дня, в App Store. Между тем, Gemini останется доступным в приложении Google, если вы хотите продолжить использовать этот метод, или в мобильной версии.