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У Google Таблиці впровадили ШІ: як із ним працювати і що він може

Google Таблиці отримали підтримку штучного інтелекту (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google додала вбудованого ШІ-помічника в сервіс Google Таблиці. Нова функція, заснована на можливостях Gemini for Workspace, дає змогу користувачам автоматично генерувати текст, категоризувати інформацію та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний центр підтримки Google.

Щоб скористатися ШІ, достатньо ввести спеціальну формулу в комірці: =AI("ваш запит", [діапазон даних]). Наприклад, можна згенерувати слоган, проаналізувати відгуки користувачів або створити персоналізований лист подяки. Дані із зазначених комірок будуть використовуватися як контекст.

ШІ в Таблицях може:

  • Генерувати текст на основі ваших даних
  • Виділяти ключові висновки
  • Категоризувати інформацію та розпізнавати емоції
  • Спрощувати роботу з великими масивами даних.

Функція поки доступна не всім: може знадобитися змінити мову інтерфейсу на англійську, а доступ залежить від налаштувань адміністратора. Крім того, є ліміти на кількість генерацій і обмеження - не більше 200 комірок за раз.

Функція вже впроваджується і стане доступною більшості користувачів найближчим часом.

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