Google Таблиці додають можливість легко створити список в один клік

Нещодавно Google представив нову функцію форматування таблиць у Sheets, яка значно спростила створення самостійних, сортованих блоків осередків усередині електронної таблиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі оновлення

Однак компанія не зупинилася на цьому і, схоже, швидко оновлює програмне забезпечення новими функціями, які прискорюють налаштування, конфігурацію та перегляд даних у таблиці.

Останнє оновлення, яке зараз поступово впроваджується, доповнює раніше додане форматування таблиць функцією "інтелектуальних підказок", які показують кнопку "+", коли ви вибираєте дані, які можна перетворити на таблицю.

Натискання кнопки потім форматує дані з використанням таких елементів, як кольори, які чергуються, і сортовані заголовки, що фільтруються.

Ця зміна розширює функцію форматування таблиць Google, яка дозволяла швидко додавати таблиці до електронної, що дуже порадувало багатьох користувачів.

На початку цього місяця Google вніс оновлення, яке дозволило швидко додавати рядки, наводячи курсор миші на лівий край таблиці та натискаючи кнопку "+", а також додавати стовпці, наводячи курсор на правий край.

Одночасно компанія представила автоматичні категорії стовпців: під час перетворення даних на таблицю Sheets визначає, який формат повинні мати дані у кожному стовпці.

Наприклад, стовпці валюти можуть бути відформатовані так, щоб цифри завжди мали знак долара, а стовпці дат завжди мали двозначні роки наприкінці.

Приємно бачити, що Google вносить стільки покращень у Sheets. Раніше для перетворення даних на таблицю доводилося вручну форматувати дані, що було досить повільним процесом.

Але тепер, вибравши блок даних і перетворивши його, програма виконує деякі дії за вас, наприклад, встановлює кольори, що чергуються, і перетворює заголовки стовпців, щоб можна було сортувати і фільтрувати дані під ними.