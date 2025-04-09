В Google Таблицы внедрили ИИ: как с ним работать и что он может

Чтобы воспользоваться ИИ, достаточно ввести специальную формулу в ячейке: =AI("ваш запрос", [диапазон данных]). К примеру, можно сгенерировать слоган, проанализировать отзывы пользователей или создать персонализированное письмо благодарности. Данные из указанных ячеек будут использоваться как контекст.

ИИ в Таблицах может:

Генерировать текст на основе ваших данных

Выделять ключевые выводы

Категоризировать информацию и распознавать эмоции

Упрощать работу с большими массивами данных.

Функция пока доступна не всем: может потребоваться сменить язык интерфейса на английский, а доступ зависит от настроек администратора. Кроме того, есть лимиты на количество генераций и ограничение - не более 200 ячеек за раз.

Функция уже внедряется и станет доступной большинству пользователей в ближайшее время.