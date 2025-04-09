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В Google Таблицы внедрили ИИ: как с ним работать и что он может

Google Таблицы получили поддержку искусственного интеллекта (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Google добавила встроенного ИИ-помощника в сервис Google Таблицы. Новая функция, основанная на возможностях Gemini for Workspace, позволяет пользователям автоматически генерировать текст, категоризировать информацию и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный центр поддержки Google.

Чтобы воспользоваться ИИ, достаточно ввести специальную формулу в ячейке: =AI("ваш запрос", [диапазон данных]). К примеру, можно сгенерировать слоган, проанализировать отзывы пользователей или создать персонализированное письмо благодарности. Данные из указанных ячеек будут использоваться как контекст. 

ИИ в Таблицах может: 

  • Генерировать текст на основе ваших данных 
  • Выделять ключевые выводы 
  • Категоризировать информацию и распознавать эмоции 
  • Упрощать работу с большими массивами данных. 

Функция пока доступна не всем: может потребоваться сменить язык интерфейса на английский, а доступ зависит от настроек администратора. Кроме того, есть лимиты на количество генераций и ограничение - не более 200 ячеек за раз. 

Функция уже внедряется и станет доступной большинству пользователей в ближайшее время.  

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GoogleИскусственный интеллект